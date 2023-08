#古着屋JUDGEのハーレーダビッドソン一覧はこちら

#古着屋JUDGEのtシャツ一覧はこちら

この度はご覧いただき、誠にありがとうございます。

当店の商品は、全て一点ものとなります。

以下商品状態を確認の上、

ご購入をよろしくお願い致します。

▪️商品説明▪️

#00s #ハーレーダビッドソン #ハーレーガール #バーアンドシールド #イーグル #サンダー #スカル #ウルフ #イグアナ #イノシシ #ファイアー #サークルロゴ #ストリート #メンズライク #ゆるだぼ #オーバーサイズ #両面プリント #ビッグプリント #デカロゴ #菅田将暉 #小松菜奈 #あいみょん

▪️size▪️

XXL

▪️size(cm)▪️

・着丈 77

・身幅 64

00s ハーレーダビッドソン ハーレーガール バーアンドシールド 両目プリント



・袖丈 25

・肩幅 62

▪️condition▪️

A

(S))新品・デッドストック

(A)一般的な古着・多少の使用感がある商品

(B)軽度の傷や汚れがある商品

(C目に見える傷や汚れのある商品

※商品の返品及び返金に関して※

古着という商品の性質上、

基本的に返品・交換はお受けしておりません。

多少の使用感があるものもございますので、

ご理解の上ご購入よろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ハーレーダビッドソン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

