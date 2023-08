2022新入荷 ダニエラ・ドレイパー　シルバー　バングル　キャサリン妃 バングル/リストバンド

イギリス王室のキャサリン妃愛用のブランド、Daniella Draperのシルバーバングルです。

ずっしりとした重みがあります。

ダニエラドレイパーの公式サイトから注文し、

表には大文字で、

Happiness comes from within

裏には大文字で、

Appreciate the moment

と刻印してもらっています。

サイズはSサイズ(サイズガイドは画像参照)

数度着用しましたが、その後はケースにしまったままでした。

少しシルバー特有のくすみがあります。

画像のお値段+関税がかかりました。

新品で購入するよりはお得かと思います。

ご興味のある方はいかがでしょうか。

Silver Luxury Signature Bangle

925

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

