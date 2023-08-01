【値下げ】 電動ホイスト300KG その他

ご覧いただきありがとうございます。

よし様専用デジタルマイクロメーター

万が一の初期不良対応致します。

電動ホイスト300KG

沖縄北海道への発送は追加料金がかかりますので、事前にコメント頂きますようお願いします。

三菱電機 Fx3G-40MT/ES PLC シーケンサー



Seronico様専用

【商品名】

ちま様専用新品未使用ノーリツGT-2460SAWX-2 BL LPGプロパンガス

電動ウインチ 電動ホイスト 小型クレーン 巻き上げ機 吊り上げ能力300kg 1500W ワイヤレスリモコン制御+ワイヤ制御+手動制御 業務用 家庭用 110V 電源ケーブル5M 有線リモコンケーブル8M (300KGリフト高さ11.8M)

RODE WIRELESS GOⅡ



Tanita 残留塩素チェッカー

【商品詳細】

SONY Playstation Vita VTE-1000

本体重量：9.5KG、サイズ：20ｘ22ｘ16CM、電圧：110V、最大出力：1500W、定格荷重：300KG、リフト高さ：11.8M。

SONY WH1000XM5



【新品未使用】ストラディックSW 4000HG シマノ

【三種類制御方式対応】

天体望遠鏡 KenkoスカイエクスプローラーSE-AT100N SynScan

有線タイプのリモコンだけでなく、無線タイプのリモコンも用意しており、障害物がなければ約60mの操作距離を持っています。さらに、本体のハンドルに昇降を操作するボタンも付きで、作業環境に応じて制御方式を自由に選べて、とても便利です。

Galaxywatch 46mm



UNIFLAME ツインバーナー US-1900

【簡単操作】

三菱電機 FR-E820-0.4K-1 インバータ

ハンドルやリモコンの上下ボタンを押すだけでフックの昇降を簡単に操作できます。安全バックルを備えた360°回転可能な上下のフックは、様々な作業環境で活用できます。日本語取扱説明書付きで、基礎知識や使い方などがわかりやすく、誰でも簡単に扱えます。

大電力用 シャント抵抗器 PSBシリーズ １台



【新品】 Apple MagSafe対応iPhone 14 ◆◆◆◆◆◆ 124

【多用途対応】

ゆか様専用シマノ 18 アンタレス DC MD XG KDWオフセットクラッチ

手で持ち運べる小型電動ウインチです。本体サイズは22*20*16cmで、作業現場へ持って行くのは便利です。倉庫、建築団地、自動車修理、設備移動など、重いものを吊り上げる作業に最適です。

【大幅値下げ】富士ゼロックス トナー3色+トナー回収ボトル



【ほぼ新品】オーデリック/テープライト電球色４本+電源2個他/約11万円相当

【安全性抜群】

エコジョーズ Rinnai RUF-K2406SAW

過巻き防止リミットスイッチ付き、下フックの安全プレートが本体のスイッチに当たった場合、モーターは自動的に停止し、ワイヤロープの過巻きを防止できます。本体側面に排熱穴がたくさん開けられており、使い過ぎによる部品を焼損する心配はありません。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます。万が一の初期不良対応致します。沖縄北海道への発送は追加料金がかかりますので、事前にコメント頂きますようお願いします。【商品名】電動ウインチ 電動ホイスト 小型クレーン 巻き上げ機 吊り上げ能力300kg 1500W ワイヤレスリモコン制御+ワイヤ制御+手動制御 業務用 家庭用 110V 電源ケーブル5M 有線リモコンケーブル8M (300KGリフト高さ11.8M)【商品詳細】本体重量：9.5KG、サイズ：20ｘ22ｘ16CM、電圧：110V、最大出力：1500W、定格荷重：300KG、リフト高さ：11.8M。【三種類制御方式対応】有線タイプのリモコンだけでなく、無線タイプのリモコンも用意しており、障害物がなければ約60mの操作距離を持っています。さらに、本体のハンドルに昇降を操作するボタンも付きで、作業環境に応じて制御方式を自由に選べて、とても便利です。【簡単操作】ハンドルやリモコンの上下ボタンを押すだけでフックの昇降を簡単に操作できます。安全バックルを備えた360°回転可能な上下のフックは、様々な作業環境で活用できます。日本語取扱説明書付きで、基礎知識や使い方などがわかりやすく、誰でも簡単に扱えます。【多用途対応】手で持ち運べる小型電動ウインチです。本体サイズは22*20*16cmで、作業現場へ持って行くのは便利です。倉庫、建築団地、自動車修理、設備移動など、重いものを吊り上げる作業に最適です。【安全性抜群】過巻き防止リミットスイッチ付き、下フックの安全プレートが本体のスイッチに当たった場合、モーターは自動的に停止し、ワイヤロープの過巻きを防止できます。本体側面に排熱穴がたくさん開けられており、使い過ぎによる部品を焼損する心配はありません。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

GARMIN FORERUNNER 255 (MUSIC)KEYENCE HR-1C3UC OP-87532 バーコードリーダーサントリー 白州 山崎シングルモルト ウイスキー 43度 700mlPanasonic 電材スライダック 新品マックス 感熱ラベルプリンタ(ラベル作成ソフト付) ELP-60N2ブラザースキャンカットCM300カッティングマシンアイリスオーヤマ LED ワークライト投光器 作業灯 LWT-10000ST