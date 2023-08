【ネット限定】 雑多プライズフィギュア20体セット コミック/アニメ

雑多プライズフィギュア20体のセットです

全体的に目立った傷や汚れなどはありませんが、素人保管である事・プライズ景品である事をご理解ご了承いただけると幸いです。

北斎の筆は破損ではなく初期段階からはめ込みが緩かった者です

付属の組み立て説明書には緩かった場合は接着剤を使うよう指示がありましたが、使わずそのままの状態で出品しています

箱はございませんが、お届けの際にはそれぞれのパーツを分けたうえで、緩衝材となる紙を箱に詰めお届けします

バラ売りは2体1888円、3体2444からになります

キャラ名で指定してください

※他にもプライズフィギュアを出品しています。

まとめ売りのご相談をいただければ、一体辺りを値引き致します。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

雑多プライズフィギュア20体のセットです全体的に目立った傷や汚れなどはありませんが、素人保管である事・プライズ景品である事をご理解ご了承いただけると幸いです。北斎の筆は破損ではなく初期段階からはめ込みが緩かった者です付属の組み立て説明書には緩かった場合は接着剤を使うよう指示がありましたが、使わずそのままの状態で出品しています箱はございませんが、お届けの際にはそれぞれのパーツを分けたうえで、緩衝材となる紙を箱に詰めお届けしますバラ売りは2体1888円、3体2444からになりますキャラ名で指定してください※他にもプライズフィギュアを出品しています。まとめ売りのご相談をいただければ、一体辺りを値引き致します。#プライズ#フィギュア #プライズフィギュア#Qposket#Coreful#リゼロ#エミリア#レム#ラム#ESPRESTO#SPM#プレシャスフィギュア#美少女フィギュア#まとめ売り#フィギュアセット#テイルズシリーズ#テイルズオブアライズ#アルフェン#シオン#Vチューバー#森カリオペ#チェンソーマン#僕のヒーローアカデミア#ルミリオン #通形ミリオ#ヒロアカ#緑谷出久#切島鋭児郎#心操#死柄木弔#ロイド・フォージャー#煉獄杏寿郎#産屋敷輝弥#無惨#鬼舞辻無惨#地獄楽#画眉丸#スパイファミリー#スパイ×ファミリー#SPY_FAMILY#SPY_FAMILY#SPYFAMILY#デク#FGO#葛飾北斎#五等分の花嫁#ごとよめ#中野三玖#中野五月#中野四葉#東京リベンジャーズ#東リベ#佐野万次郎#マイキー#羽宮一虎#鬼滅の刃#鬼滅#甘露寺蜜璃#甘露寺#蜜璃#胡蝶しのぶ#リコリス・リコイル#リコリスリコイル#リコリコ#錦木千束#初音ミク#桜ミク#BLEACH#ブリーチ#黒崎一護#ウマ娘#ウマ娘プリティーダービー#テイエムオペラオー#爆豪勝己#赤髪のシャンクス#シャンクス#うるティ#錦えもん#ONEPIECE#ワンピース#ブルーロック#糸師凛#魔女の旅々#イレイナ

