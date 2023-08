45R / バスク縞の908Tシャツ(インディゴ 濃)

45Rのカットソー。

バスクは45Rの永遠の海のテーマ。

大好きな8番天竺で編み立てました。

糸の太さは数字が少ないほど太くなり、8番という極太の糸で編んだ天竺はぎゅっ!と目が詰まっていて丈夫で、洗い上がりのドライな風合いが最高です。

Rの刺繍、タツノオトシゴの刺繍がポイントです。

#food45R

2023年購入。

(5/17現在まだオンラインで販売中です。)

日本製。

何度か着用していますが、特に目立った傷や汚れは見当たらず、まだまだお使い頂ける良好な状態です。

中古品ではありますので、神経質な方はお控え下さい。

(8番天竺の生地性質上、生地には元々ムラがあります。)

サイズ 2(ユニセックスです。レディースのLから出品しています。モデルさんは170cmで同じサイズ2を着ているようです。)

実寸(平置きでの採寸)

肩幅 約50.5cm

身幅 約54cm(脇下部分)

着丈 約71cm(後襟から後裾まで。前後の着丈差は約6cmです。)

袖丈 約56cm

気になる点などありましたら、お気軽にコメント下さい。

PAPAS パパス マドモアゼルノンノン パラスパレス arts&science アーツアンドサイエンス パラスパレス nume ヌメvm ヴーム インディゴ コート ワンピース をお探しの方もいかがでしょうか。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド フォーティーファイブアールピーエム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

