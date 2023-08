100％安い 【最終値下げ】【タグ付き】A.P.C スウェット ネイビー メンズ スウェット

※即購入OKです!

商品をご覧頂きありがとうございます❁⃘

Instagramでも人気のブランド、A.P.Cの スウェットシャツ【定価27500円】です!

新品未使用、正規輸入品です♪

サイズはM、ポルトガル製の商品となります。

大人気ブランドA.P.Cのスウェットです。シンプルで着回しやすいデザインとなっております。落ち着いたネイビーに刺繍されたロゴがおしゃれでインスタ映えもバッチリです!

メンズアイテムとはなっておりますが、Mサイズですのでゆったりとしたサイズ感で女性の方にもお使い頂けるかと思います。

彼氏さんや旦那様、お友達へのプレゼントとしてもいかがでしょうか?

A.P.Cのレディース商品、ウォレットなども出品しておりますので是非ご覧下さいませᵕ̈*

カラー···ブルー

袖丈···長袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アーペーセー 商品の状態 新品、未使用

