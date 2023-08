Off-White × Nike Air Presto "Black"

オフホワイト×ナイキ エアプレスト ブラック

購入時期:2020年

購入先:SNKRDUNK

購入価格:80000円

着用回数:不明

付属品:なし(シューレースオレンジのみ)

傷や汚れは写真を見て判断してください。

確実正規品の為購入後のクレームは一切受け付けません。

付属品や汚れがある為この価格になります。

即購入ok

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

