クラウドジャケット 黒L

★毎年、北海道で行われています日本三大フェスとして有名なライジングサン・ロック・フェスティバル2019・Columbiaコラボ マウンテンパーカーです♪

★ロゴが刺繍になっていて、素敵です!

★サイズ表示はMサイズですが、大きめなのでLサイズ近く位ある感じです!

★9番目のお写真ですが、メッシュの部分が所々引きつれがありますm(_ _)m

#みーらびメンズ関連はこちら

★平置きサイズ

肩幅、約47cm

着丈、約73cm

身幅、約60cm

袖丈、約67cm

★あくまでもusedですので、ご理解いただける方どうぞよろしくお願いいたしますm(_ _)m

★自宅保管の為、発送によるたたみしわ等、ご了承下さいm(_ _)m

★【フォロー割引】

このアカウントをフォローしていただきますと、100円offにさせていただいております(^-^)ご購入前にコメントにて「フォロー割希望」とお知らせ下さいm(_ _)m

★【リピート割引】

一度ご購入いただいた方に対して次回ご購入時に200円offとさせていただいております(^-^)ご購入前にコメントにて「リピート割希望」とお知らせ下さいm(_ _)m

★(割引について)

必ずご購入前にコメントしていただきますよう宜しくお願いいたしますm(_ _)m

★お値引き対応後はお早めにお買い求め下さいm(_ _)m

レア

美品

アウター

ブルゾン

男女兼用

コロンビア

ウィンブルゾン

ノースフェイス

patagonia

ナイロンパーカー

ナイロンジャケット

ジャケット

撥水

ウィンドブレーカー

防水

晴雨兼用

キャンプ

登山

ハイキング

車中泊

釣り

レインジャケット

BURBERRY

母の日

父の日

敬老の日

カッパ

レインコート

レインウェア

スポーツ

レジャー

商品の情報 商品のサイズ M ブランド コロンビア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

