【最新入荷】 The North Face Kaws 1986 Mountain Jacket マウンテンパーカー

The North Face Kaws Retro 1986 Mountain Jacketになります。

2022FWで購入した海外正規品になります。海外のみでの販売、数量限定となります。

新品未使用ですが試着のみしました。

サイズはUSサイズのSサイズになりますので国内サイズより大きめです。

詳細サイズは着丈76.5cm 身幅61cm 肩幅59cm 袖丈65.5cm程度となっています。

日本に入荷はなかったのですが渋谷パルコのショップ店員さんに聞いたところ国内商品だとMサイズ相当だと言っていました。

素人採寸ですので目安としてお考えいただき誤差はご容赦ください。

季節を選ばずにご利用頂けると思います。

The North Face Kaws Retro 1986 Mountain Jacketになります。2022FWで購入した海外正規品になります。海外のみでの販売、数量限定となります。新品未使用ですが試着のみしました。サイズはUSサイズのSサイズになりますので国内サイズより大きめです。詳細サイズは着丈76.5cm 身幅61cm 肩幅59cm 袖丈65.5cm程度となっています。日本に入荷はなかったのですが渋谷パルコのショップ店員さんに聞いたところ国内商品だとMサイズ相当だと言っていました。素人採寸ですので目安としてお考えいただき誤差はご容赦ください。季節を選ばずにご利用頂けると思います。検索用KAWSカウズnorth faceノースフェイスsacaiフラグメント デザイン flagment design藤原ヒロシ HFアンダーカバー undercover undercoverismネイバーフッド neighborhoodsupreme シュプリーム コムデギャルソン comme des garcons ダブルタップス wtapssoph sophnet uniform experimentFCRBapeマウンテンパーカージャケットTシャツシャツパンツニットカットソースウェットジップ zip黒 black白 whiteダウンコートベスト22ss21ss23ssナイロンコットンフード

