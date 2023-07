下記、ご理解のうえ、ご了承いただける方のご購入をお待ちいたしております。

プロフィールもご参照をお願い致します。

記

■商品紹介

US The North Face の商品でございます。

EUモデルと思われます。

SVDとかEND.などで販売

80年代を彷彿させるカラーデザインと防寒性、機能性を兼ね備えたお洒落なダウンジャケットです。

高級感があり、ダウンのボリューム感がございます。

バルトロライトジャケットなどと異なり、保有者は少ないと思われ、お洒落に目立ちます。

サイズUSサイズM【日本サイズL相当】

USサイズのため、必ず実寸でご判断願います。

着丈80cm身幅61cm肩幅53cm袖丈66.5cm

誤差ある場合有り。

シェル:100%ナイロンPOLYURETHANEコーティング

厚めのナイロン生地にコーティングしています。

中わた80%ダウン、20%フェザー

【画像10.】左ポケットフラップに元からですが、線?糸?のようなものがございます。コーティング下にも見えますが、不明です。

定価よりかなり安くしておりますので、上記については、ご了承とさせていただきます。

ご了承されない方は決して買わないで下さい。

【画像6.】正規ホログラムシールが付いています。

バングラデシュ製

カラー:赤系

写真では鮮やかな感じに写っておりますが、くすんだ感じの落ち着いた色の赤と思います。

日本製では無いので、完璧な商品をお求めの方は、実店舗で手に取って入念にチェックのうえ、お買い上げ下さい。

海外では、本商品はSVDで800ユーロ(1€141.59円換算で113,272円関税、送料別)で、売られておりました。

■商品の状態

1回着用2時間程度

首周りはマフラーをして直接地肌がつかないように着ています。

非喫煙者

■発送方法

ボリュームのあるダウンですので、かなり圧縮した感じでPPP袋に入れ、ご発送することを予めご了承とさせていただきます。

購入時の際も同様でした。

折シワは発生致します。

100サイズ段ボール箱使用

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

