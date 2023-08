【商品名】

THE NORTH FACE RVS V NUPTSE JACKET

ノースフェイス リバーシブルVヌプシジャケット

サイズ 100 L

実測

身丈 約71cm

身幅 約57cm

袖丈 約62cm

【商品説明】

THE NORTH FACEからRVS V NUPTSE JACKETが登場!

リバーシブルのV-motionジャケットで1着で2種類の着用が可能なスタイルのアウターです。

片面はキルティング、片面は配色ハンギングスタイルのジャケットで様々な演出が可能で、柔らかい肌触りと通気性、水分調節力に優れた保温性を持ったV-MOTIONを使用した着用しやすいアイテムです。

☆お馴染みのロゴがポイント

☆リバーシブルなので両面着用可能

☆日本未発売のユニセックス商品

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

