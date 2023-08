入荷中 ２ＷＡＹボウタイリボン付きケープトワルドジュイ切替バックレースアップワンピース ロングワンピース

トッコクローゼット♪

商品の情報 商品のサイズ M ブランド トッコクローゼット 商品の状態 新品、未使用

トッコクローゼット♪お色はブルーです。新品、タグ付きです。【Item】取り外し可能なボウタイリボン付きの2WAY仕様でシーンや気分に合わせて表情が変えられます♪身頃をケープデザインのトワルドジュイプリント生地で大胆に切り替え、トレンドライクな洒落感たっぷり!BACKにはレースアップデザインをあしらい細見えを叶えつつ後ろ姿まで可愛く仕上げました。1枚で360度着映える存在感バツグンなアイテムです。【Material】表地:ポリエステル100%裏地:ポリエステル100%【Detail】総丈:120cmバスト周囲:89cm肩幅:32cm袖丈:20.5cm袖口幅:80cmウエスト周囲:71cm裾幅:282cm※ウエスト後ろゴム仕様※サイドファスナーあり自宅保管、畳シワご了承ください。

