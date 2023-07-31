かわいい！ 【新品•未使用】SIXPAD パワースーツライトアブズ　Ｌサイズ その他

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OSIMの低周波マッサージ器

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商品の情報 ブランド シックスパッド 商品の状態 新品、未使用

回覧頂きありがとうございます。新品未使用です⭐︎動作確認済みです。その秘密は、SIXPADのテクノロジーを結集した画期的な布製電極「Eledyne」。特殊加工を施した繊維を電極にすることにより、わずかな水で、長時間使用が可能です！！洗濯機で洗うことが可能！！自宅で簡単にお手入れができるので、いつでもキレイな状態で使用することができます。《未使用》シックスパッド パワースーツライト アブズ SIXPAD●専用コントローラー付き●写真に写っているものがこの商品の全ての付属品です。状態、付属品は写真にてご確認ください。◎付属品◎・本体・専用コントローラー・取扱説明書・専用ケース・スプレーボトル・洗濯ネット・充電コード☀️Ｌサイズボディメイクに欠かせない腹筋を鍛える「Powersuit Lite Abs」。電気刺激が腹筋にアプローチし、お腹を集中的にトレーニングします。さらに、ジョギングなどの有酸素運動を取り入れながら使用することで、シェイプアップにも効果的。巻くだけで使用できるため、続けやすく、引き締まった身体を目指せます。伸縮率＋110%の生地をベースに、身体のラインを計算しつくした設計で、どんな体形にもしっかりフィット。着用した状態で動いても電極がずれにくいので、しっかりと電気刺激が伝わります。また、生地がとてもやわらかいため、着けていることを忘れるほどの心地よい肌ざわりを実感できます。

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