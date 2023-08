【商品の説明】

アンブロのジャケットです。

年代は90年代位から00年初頭位の品かなと思います。

袖にはロゴテープ、胸と背中にはロゴが刺繍されています。

裏地はメッシュ地です。渋いカラーリングに白の切り替えラインが利いていてとても雰囲気のあるジャケットです。

アンブロは最近また色々なブランドとコラボしているのでおすすめです。

アンブロ・ビンテージ・古着がお好きな方いかがでしょうか。

カラー:ブラック・エンジ、バーガンディ系

素材:ポリエステル

サイズ:L

寸法:肩幅ラグラン身幅71cm着丈67cm袖丈79cm

【商品の状態】

使用状況:使用感のある品です。ジッパーの取っ手が経年で半分割れています。開閉には全く影響ありません。

注意事項:あくまでも中古品ですので過度に神経質な方や気になさる方は入札をご控えください。

不明点はご質問ください。

90s 00s UMBRO アンブロ ロゴ刺繍 ナイロン トラック ジャケット

2 ジャージ ロゴテープ L ビンテージ オールド

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アンブロ 商品の状態 やや傷や汚れあり

