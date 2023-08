古典 wed store YUAN RELAX SUIT SET UP "Black" セットアップ

購入しましたが、サイズが合わず。

こちらの商品はすり替えなどトラブル防止のため返品を一切お断りしています。

YUAN RELAX SUIT SET UP "Black"

-JACKET-

S/M 着丈73cm/身幅63cm/肩幅50cm/袖丈58cm

-PANTS-

"One Size Fits All" ウェスト70-102cm/股下66cm/ワタリ37cm/総丈99cm/裾幅21cm

※ウェストはゴム入り、紐で調整が可能です。

※上記実寸は平置き・手計測となり、1-2cm程の固体差が見られる場合がございますのであくまでも目安としてお考え下さい。

※お客様がご覧のモニター・画面環境によって実際の色味と多少異なる場合がございます。

ストレッチ・軽撥水・軽量のコットンライクなポリエステル生地を採用したスーツセットアップ。

今年はフロントポケットをよりスーツに近づけました。

とはいえ、シルエット・サイズ感はいつもの感じですので普段から着ていただきたいセットアップです。

※セットアップ販売のみとなります。

Model 183cm ジャケット"L/XL"、パンツ"One Size" 着用。

Made in Japan

購入しましたが、サイズが合わず。こちらの商品はすり替えなどトラブル防止のため返品を一切お断りしています。YUAN RELAX SUIT SET UP "Black"-JACKET-S/M 着丈73cm/身幅63cm/肩幅50cm/袖丈58cm-PANTS-"One Size Fits All" ウェスト70-102cm/股下66cm/ワタリ37cm/総丈99cm/裾幅21cm※ウェストはゴム入り、紐で調整が可能です。※上記実寸は平置き・手計測となり、1-2cm程の固体差が見られる場合がございますのであくまでも目安としてお考え下さい。※お客様がご覧のモニター・画面環境によって実際の色味と多少異なる場合がございます。ストレッチ・軽撥水・軽量のコットンライクなポリエステル生地を採用したスーツセットアップ。今年はフロントポケットをよりスーツに近づけました。とはいえ、シルエット・サイズ感はいつもの感じですので普段から着ていただきたいセットアップです。※セットアップ販売のみとなります。Model 183cm ジャケット"L/XL"、パンツ"One Size" 着用。Made in Japan#wedstore#wed store#CONNETT

