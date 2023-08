殿堂 NIKE WMNS AIR JORDAN 2 RETRO 24 cm スニーカー

SNKRS当選 購入品

SNKRS当選 購入品 Nike Air Jordan 2 OG "Chicago"(2022) ナイキ エアジョーダン2 OG "シカゴ"(2022) AJ2室内での試着のみですNIKE出荷時からの外箱の小傷、スレ等、スニーカーの製品誤差等にご理解の上ご購入下さい商品の状態に完璧を求める方、転売、保存用としての購入希望の方はご購入お控え下さいトラブル防止のため商品状態を未使用に近いとしておりますが、新品未使用、付属品完備ですお値引き交渉不可ですNIKEのダンボールに入れて発送しますが、輸送時、傷ヘコみ等トラブルには対応致しかねますaj2 シカゴ Nike Air Jordan 2 Chicago ナイキ ジョーダン ジョーダン2 OG 2022 AJ2ウィメンズ バスケット バスケ 部活 クラブバスケットシューズ バッシュ バスケットボール 通学 ジム トレーニング シューズ 白 赤 黒 ホワイト レッド ブラック NBA ブルズ 女子 スニーカー レディース 新学期 進学 入学 春 ギフト プレゼント 広瀬すず夏

