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【ラッピング無料】 65インチ　有機ELテレビ　OLED65BXPJA テレビ

商品の説明

種類···有機ELテレビ
Panasonic VIERA EX850 TH-55EX850
パネル性能···4K
SONY BRAVIA KJ-65X9500H 2020年製

SHARP 4T-C60DN1 BLACK
2021年に購入してあまり見ていません。
【美品】BenQ MOBIUZ LCD Monitor EX2710Q

SONY ソニー ブラビア 液晶テレビ デザイン家電
埼玉県川越市から50キロ圏内の方は送料無料です。停車場所の確保と搬入の際には手伝っていただければと思います。
65インチ　有機ELテレビ　OLED65BXPJA

★美品★ IRIS OHYAMA ハイビジョン液晶テレビ　32WB10P
OLED65BXPJA
Panasonic 液晶テレビ TH-L42FT60 42V型 家電 F382
ブランド：LGエレクトロニクス
ORION OL32WD200 BLACK オリオン　32型テレビ　2021年
有機EL/液晶：有機EL
らむ様専用
画面サイズ：65 型
SHARP 4T-C65DP1 2022年製　画面割れ
搭載チューナー：110度CS 4K BS 4K 110度CSデジタル BSデジタル 地上デジタル
2021年製　SONY BRAVIA 42
パネル性能：4K
SONY BRAVIA 55型　KDL-55W920A
録画機能：外付けHDD対応
新品未開封⭐️SHARP 2T-C42BE1
表示機能：HDR10 Dolby Vision HLG
水中様専用
スマートテレビOS：webOS
maxzen　32型　液晶テレビ　J32SK03　地デジ　送料込
VODサービス：YouTube Amazonプライムビデオ Netflix Hulu DAZN TSUTAYA TV ひかりTV アクトビラ UーNEXT
REGZA 65インチ液晶テレビ 完動品 65J7
地上デジタル チューナー数：X2
マクスゼン　24型テレビ
BSデジタル チューナー数：X2
TOSHIBA REGZA M510X 40M510X 4Kテレビ
110度CSデジタル チューナー数：X2
TV テレビ 50インチ　4K
110度CS 4K チューナー数：X1
液晶24インチテレビ TH-24J300 BLACK 美品
BS 4K チューナー数：X1
TV　AndroidTV 32V型 KONKA チューナーレススマートテレビ
接続端子：HDMI端子 LAN端子 USB端子 コンポーネント出力 光デジタル音声出力端子
Hisense　4K　43V型　2020年製　43F68E　程度良好！！
USB端子数：3端子
ソニー WEGA 14型トリニトロンテレビ 後付け地デジチューナ付き
HDMI端子数：4端子
【HDD付き】22型液晶テレビ（SHARP AQUOS LC-22K40）
幅（mm）：1449.0 mm
値下げ中　eizo foris 26inch ハイビジョン
奥行き（mm）：246.0 mm
おととも様専用【東芝】4K対応液晶テレビ 55型 REGZA 55J10X
高さ（mm）：869.0 mm
断捨離中様専用三菱 32V型ハイビジョンLED液晶テレビ LCD-A32BHR6
重量（kg）：25.0 kg

Tomorrow19様専用　テレビ REGZA 32型 2019年製 録画セット

商品の情報

商品のサイズ60インチ～
ブランドLG
商品の状態目立った傷や汚れなし

Panasonic プライベート・ビエラ 19V型 UN-19CFB10-Ｋ

SHARP AQUOS 液晶テレビ 50インチ LC-50W35

ドム様専用　直接受け渡し
種類···有機ELテレビパネル性能···4K2021年に購入してあまり見ていません。埼玉県川越市から50キロ圏内の方は送料無料です。停車場所の確保と搬入の際には手伝っていただければと思います。OLED65BXPJAブランド：LGエレクトロニクス有機EL/液晶：有機EL画面サイズ：65 型搭載チューナー：110度CS 4K BS 4K 110度CSデジタル BSデジタル 地上デジタルパネル性能：4K録画機能：外付けHDD対応表示機能：HDR10 Dolby Vision HLGスマートテレビOS：webOSVODサービス：YouTube Amazonプライムビデオ Netflix Hulu DAZN TSUTAYA TV ひかりTV アクトビラ UーNEXT地上デジタル チューナー数：X2BSデジタル チューナー数：X2110度CSデジタル チューナー数：X2110度CS 4K チューナー数：X1BS 4K チューナー数：X1接続端子：HDMI端子 LAN端子 USB端子 コンポーネント出力 光デジタル音声出力端子USB端子数：3端子HDMI端子数：4端子幅（mm）：1449.0 mm奥行き（mm）：246.0 mm高さ（mm）：869.0 mm重量（kg）：25.0 kg

商品の情報

商品のサイズ60インチ～
ブランドLG
商品の状態目立った傷や汚れなし

【ラッピング無料】 65インチ　有機ELテレビ　OLED65BXPJA テレビ

41分钟前

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¥115,000 ¥52,900

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e799f

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コメント (11)

e799f
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