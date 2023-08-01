【ラッピング無料】 65インチ　有機ELテレビ　OLED65BXPJA テレビ

種類···有機ELテレビ

Panasonic VIERA EX850 TH-55EX850

パネル性能···4K

SONY BRAVIA KJ-65X9500H 2020年製



SHARP 4T-C60DN1 BLACK

2021年に購入してあまり見ていません。

【美品】BenQ MOBIUZ LCD Monitor EX2710Q



SONY ソニー ブラビア 液晶テレビ デザイン家電

埼玉県川越市から50キロ圏内の方は送料無料です。停車場所の確保と搬入の際には手伝っていただければと思います。

65インチ 有機ELテレビ OLED65BXPJA



★美品★ IRIS OHYAMA ハイビジョン液晶テレビ 32WB10P

OLED65BXPJA

Panasonic 液晶テレビ TH-L42FT60 42V型 家電 F382

ブランド：LGエレクトロニクス

ORION OL32WD200 BLACK オリオン 32型テレビ 2021年

有機EL/液晶：有機EL

らむ様専用

画面サイズ：65 型

SHARP 4T-C65DP1 2022年製 画面割れ

搭載チューナー：110度CS 4K BS 4K 110度CSデジタル BSデジタル 地上デジタル

2021年製 SONY BRAVIA 42

パネル性能：4K

SONY BRAVIA 55型 KDL-55W920A

録画機能：外付けHDD対応

新品未開封⭐️SHARP 2T-C42BE1

表示機能：HDR10 Dolby Vision HLG

水中様専用

スマートテレビOS：webOS

maxzen 32型 液晶テレビ J32SK03 地デジ 送料込

VODサービス：YouTube Amazonプライムビデオ Netflix Hulu DAZN TSUTAYA TV ひかりTV アクトビラ UーNEXT

REGZA 65インチ液晶テレビ 完動品 65J7

地上デジタル チューナー数：X2

マクスゼン 24型テレビ

BSデジタル チューナー数：X2

TOSHIBA REGZA M510X 40M510X 4Kテレビ

110度CSデジタル チューナー数：X2

TV テレビ 50インチ 4K

110度CS 4K チューナー数：X1

液晶24インチテレビ TH-24J300 BLACK 美品

BS 4K チューナー数：X1

TV AndroidTV 32V型 KONKA チューナーレススマートテレビ

接続端子：HDMI端子 LAN端子 USB端子 コンポーネント出力 光デジタル音声出力端子

Hisense 4K 43V型 2020年製 43F68E 程度良好！！

USB端子数：3端子

ソニー WEGA 14型トリニトロンテレビ 後付け地デジチューナ付き

HDMI端子数：4端子

【HDD付き】22型液晶テレビ（SHARP AQUOS LC-22K40）

幅（mm）：1449.0 mm

値下げ中 eizo foris 26inch ハイビジョン

奥行き（mm）：246.0 mm

おととも様専用【東芝】4K対応液晶テレビ 55型 REGZA 55J10X

高さ（mm）：869.0 mm

断捨離中様専用三菱 32V型ハイビジョンLED液晶テレビ LCD-A32BHR6

重量（kg）：25.0 kg

商品の情報 商品のサイズ 60インチ～ ブランド LG 商品の状態 目立った傷や汚れなし

種類···有機ELテレビパネル性能···4K2021年に購入してあまり見ていません。埼玉県川越市から50キロ圏内の方は送料無料です。停車場所の確保と搬入の際には手伝っていただければと思います。OLED65BXPJAブランド：LGエレクトロニクス有機EL/液晶：有機EL画面サイズ：65 型搭載チューナー：110度CS 4K BS 4K 110度CSデジタル BSデジタル 地上デジタルパネル性能：4K録画機能：外付けHDD対応表示機能：HDR10 Dolby Vision HLGスマートテレビOS：webOSVODサービス：YouTube Amazonプライムビデオ Netflix Hulu DAZN TSUTAYA TV ひかりTV アクトビラ UーNEXT地上デジタル チューナー数：X2BSデジタル チューナー数：X2110度CSデジタル チューナー数：X2110度CS 4K チューナー数：X1BS 4K チューナー数：X1接続端子：HDMI端子 LAN端子 USB端子 コンポーネント出力 光デジタル音声出力端子USB端子数：3端子HDMI端子数：4端子幅（mm）：1449.0 mm奥行き（mm）：246.0 mm高さ（mm）：869.0 mm重量（kg）：25.0 kg

商品の情報 商品のサイズ 60インチ～ ブランド LG 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Tomorrow19様専用 テレビ REGZA 32型 2019年製 録画セットPanasonic プライベート・ビエラ 19V型 UN-19CFB10-ＫSHARP AQUOS 液晶テレビ 50インチ LC-50W35ドム様専用 直接受け渡し