キティちゃんの好きな方に購入して頂きたいです。(⌒‐⌒)

✳️コメントくださった方に、お値下げ大胆にします!ぜひ、キティちゃん愛をお聞かせください。

ご当地ボールペンは長年集めたものです。

新品、未使用で袋も開封していないのでインクが出るのか?書けるかのも、確認しておりません。

バラ売りは、出来ません。

値下げ交渉は、応じさせていただきます。

ぬいぐるみも含めキティちゃんの愛好家にお求め頂きたいです。

ボールペン

北海道いくら丼バージョン

北海道まりもバージョン

三陸限定かきバージョン

栃木限定イチゴバージョン

宇都宮限定餃子バージョン

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

キティちゃんの好きな方に購入して頂きたいです。(⌒‐⌒)✳️コメントくださった方に、お値下げ大胆にします!ぜひ、キティちゃん愛をお聞かせください。ご当地ボールペンは長年集めたものです。新品、未使用で袋も開封していないのでインクが出るのか?書けるかのも、確認しておりません。バラ売りは、出来ません。値下げ交渉は、応じさせていただきます。ぬいぐるみも含めキティちゃんの愛好家にお求め頂きたいです。ボールペン北海道いくら丼バージョン北海道まりもバージョン三陸限定かきバージョン栃木限定イチゴバージョン宇都宮限定餃子バージョン栃木佐野ラーメンバージョンニッコウキスゲバージョン那須バージョン福島なすバージョン会津磐梯山バージョン茨城GOLDEN GOLOS諏訪大社御柱祭諏訪限定バージョン神奈川箱根寄せ木調 2本信州限定リンゴ 2本南アルプス限定 2本武田信玄バージョン桔梗信玄餅バージョン 2本赤富士バージョン富士山限定 鷹世界文化遺産 富士山千葉あさりバージョン東京限定 浅草芸妓バージョン東京限定 秋葉原バージョン東京限定スカイツリーオフィシャルショップ。東京限定メイドカフェ千葉 ちーばくん富士山に登るキティちゃん静岡寝姿山ロープウェイ静岡 めでたい静岡お茶づみ 2本静岡イチゴバージョン特急あずさバージョン房総限定菜の花バージョン伊豆わさび伊豆大島限定椿乙女小笠原 水戸黄門バージョン名古屋金のしゃちほこ飛騨高山バージョン岐阜白川郷奈良しかせんべいを持っている広島大鳥居バージョン高知 ぶんたん高知 はりまや橋金沢限定手鞠能登半島 輪島朝市三重県ろうそくバージョン温泉バージョン栃木那須ハイランドパークはとバスバージョン新幹線バージョンカツ丼バージョン必勝合格バージョンパフェバージョン鉄道博物館石炭を機関車にクベルキティ沖縄キティ韓国KOREA ISLANDハローキティ青梅バージョン

