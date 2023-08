※東北は+550円、北海道と沖縄の方は申し訳ありませんが送料着払いとさせて頂きますので事前にご連絡ください。その他のエリアは送料込みです。エリアによって佐川またはヤマトにて発送します。

!プロフも見てね!

ZO-3C(カスタム仕様)にハイゲインディストーションを組み込んだKAI-ZOです。音質、歪に自信ありです!zo-3や芸達者の歪に満足の出来ない方へお勧めします。ショップレベルでメンテナンス、清掃、磨き、各部の調整済みです。フレットや金属パーツはピカピカです。ブリッジのゴールドメッキに多少の劣化はありますがきれいです!

■指摘箇所に傷や打痕がありますが全体の程度は使用感が少なくかなり良い状態です。中古ですので細かい事が気になる方はご遠慮ください。

■ZO-3Cは通常のZO-3より太くミドルの豊な音質です。ドンシャリ系ではありません。実に良いハイゲインディストーションのサウンドです。

■使用感が弱くフレットは殆ど減っていません。

■ネックも真っ直ぐで手触りからあまり弾いていない状態です。弦高は低めに調整しています。

■弦、ボリュームポットは新品に交換しています。

■ソフトケースがご必要な方は別出品している物を購入して頂ければ同梱発送可能です。

表の追加されたスイッチでクリーンとディストーションの切替ができます。

背面には上からゲイン、トーン、音量の調整ボリュームが追加されています。

背面のボリュームを絞れば小さな音でもハイゲインに歪みます。

※外部アンプに接続した場合は普通のエレキギターです。

ディストーションサウンドは内蔵スピーカーからしか出ません。

電池が消耗して来るとファズの様な荒い歪みに変わって音途切れを始めますので、その時は電池を交換してください。

YOUTUBEにサンプルの映像がありますので、

「改造ZO-3C KAI-ZO ディストーションサンプルサウンド」で検索してみてください。個体が違いますので多少音質が違うかもしれませんので参考にされてください。

※価格交渉はご遠慮ください。

※送料のエリアをご確認の上でご購入ください。

※電池は付属致しません。

※日曜、祝日は発送ができません。

商品の情報 ブランド フェルナンデス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド フェルナンデス 商品の状態 目立った傷や汚れなし