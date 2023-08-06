最高の 【sumy×ZOZO】リバーシブルライトキルティングベスト　POIK ダウンベスト

POIKのディレクター、sumyさんがZOZOとコラボで限定発売をした、リバーシブルのキルティングベストです。

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【sumy×ZOZO】リバーシブルライトキルティングベスト POIK

これからの季節にぴったりで、

《未使用》☆組曲 リバーシブル ２点セット

オーバーサイズのためメンズも着用可能のユニセックスです。

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数回着用し、自宅保管しておりました。

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神経質な方はご遠慮下さい。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 目立った傷や汚れなし

POIKのディレクター、sumyさんがZOZOとコラボで限定発売をした、リバーシブルのキルティングベストです。これからの季節にぴったりで、オーバーサイズのためメンズも着用可能のユニセックスです。数回着用し、自宅保管しておりました。神経質な方はご遠慮下さい。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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