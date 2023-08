【質問の前にお読みください】

✔単品での値引きはしません。

※複数同時購入で少額の値引きあり

✿説明文コピー等、画像の無断使用は禁止致します。

✔︎︎︎︎プロフィールの確認をお願い致します。

✔︎︎︎︎無言、即購入OKです。

#その他シェルデザインはここをクリックしてね

#その他アーマーZIPPOはココをクリック

#その他ZIPPOはここをクリック

■新品、未使用

(付属品)

■永久保証書

■専用箱

■通常よりも1.5倍の厚みがある、人気のアーマーケースを使用しております。

ボトムには、アーマーの証である(A)の刻印があります。

■両面加工

■アーマーボディの表には、インパクトのあるエンジェルウイングが彫り込まれています!エンジェルウイングの部分にはホワイトシェルを使用、その周りには幻想的なシェルを施したお洒落なzippoです!

裏には彫り込みでエンジェルウイングがデザインされており、表も裏も楽しめる素敵なデザインに目を奪われます!

■Zippoはアメリカ(USA)のオイルライター有名ブランドです。

■オイルを入れるだけで すぐにお使い頂けます。zippoオイル、ライター用オイルはコンビニやスーパーにも置いています。

100円ショップにもおいてあるライター専用オイルでもご使用可能ですので、手軽に入手可能です。

■ラッピング無料です。

※購入しましたら、取引コメントでお知らせください

■ボトムはランダムになります。

(その他)

※シリアルナンバーがある商品もナンバーはランダムになります。

※革、天然石、シェルを使用している商品は柄が個々により多少変わります。

■発送は必ず追跡番号がついた発送方法でお送りしますので、御安心ください。

できる限りのご要望にお応え致しますので、ご希望の発送方法があれば、必ず購入前にご相談ください。

購入後の変更はシステム上、できない場合がありますので予めご了承ください。

※発送方法の変更により、送料無料分以上になった場合はその分のご負担をお願い致します。

■全て最低限の検品をした上で発送しております。

■神経質な方、極度に状態を拘る方はトラブル防止のため購入を控えて下さい。

心当たりのある方は、直接目で見て購入できる所での購入をオススメ致します。

商品の情報 ブランド ジッポー 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド ジッポー 商品の状態 新品、未使用

