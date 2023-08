国内発送 新品 S OFF WHITE CARAVAGGIO PAINTING パーカー パーカー

新品なります。

7001【入手困難】シュプリーム♧ジュエリーパーカー 人気カラー 希少 肉厚

サイズはS(身幅61cm着丈60cm肩幅56cm袖丈63cm)になります。

購入先はfarfetchでの購入になりますので心配は全くないです。

色はホワイトになります。

注意事項

当方の出店しています商品は全て正規店で購入しておりますのでご安心ください。

新品なのですがこちらもチェックはしておりますがシワやホコリの付着やなどある場合がありますのでご理解いただいた上で入札の方よろしくお願いします。

落札者様にご迷惑をおかけすることがあるかもしれませんがよろしくお願いします。

振込確認などや発送の連絡はメルカリの送信で行いますので取引メッセージでのご連絡はいたしません。

今現在在庫多数あるために発送に3日4日時間をいただいてます。

配達会社の都合上荷物の出荷日の

翌日付になることがありますのでご理解ください。

#オフホワイト

#offwhite

#パーカー

#BALENCIAGA

#BURBERRY

#supreme

#GUCCI

#LouisVuitton

#PALACE

#YEEZY

#AMIRI

#fearofgod

#AMBUSH

#gosha

#CELINE

#SaintLaurent

#Dior

#PRADA

#sacai

#essentials

#UNIQLO

#adidas

#nike

商品の情報 商品のサイズ S ブランド オフホワイト 商品の状態 新品、未使用

