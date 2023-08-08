新しいブランド LaVie NEC Z 値下げ PC-LZ750SSB ノートPC

NEC LaVie Z PC-LZ750SSB

NEC VersaPro VKT13/H-4 i5/8GB/SSD512GB/



✨Core i7/爆速SSD新品/8GB/在宅✨すぐ使えるノートパソコン

古いですがoffice入ってます。

Surface Laptop 3 13.5型 /256GB / 8GB



最新Windows11❕ NEC ノートパソコン WiFi すぐに使えます!

当時世界最軽量モデルです。

MacBook Pro 16インチ M1 Max 32GB 1TB JIS配列

若干古いながらもディスククリーンアップ等綿密に行なっており、現行ノート用core i3よりも恐らく動きはいいです。

hp ノートパソコン 8GB SSD250GB i3 第6世代



Windows11 オフィス付き Core i5 メモリ8G HPノートパソコン

USBポートが1つだけ認識甘い部分あり。

13インチMacBook Pro スペースグレイ 2020

その他経年劣化や傷等ありますが動作に全く支障ありません。

【マウス ノートパソコン】SSD,office、core i7 100



ASUS Zephyrus G14 GA402RK

質問、値段交渉受けます。

綺麗な白✨ 東芝 HDD750GB Wi-Fi ブルーレイ ノートパソコン



Win11 i3 新品SSD Office筆まめ CloneDVD DVDFab

BLUETOOTH有

Corei5 ブラック 高性能ノートパソコン本体 SSD ゲーム ゲーミング

CPUコア数: 2

Apple MacBookPro Retinaディスプレイ 13.3 A1708

CPUナンバー(新): I7−4510U

第8世代 HP PROBOOK 430 G6 Core™i5 8265U 16G

CPUメーカー: INTEL

MacBook Air (Retina, 13-inch, 2020)

HDMI端子有無: HDMI有

[アオスイ様専用]MacBook air M1 2020

OS VERSION_PC: WINDOWS8.1

【限定特価】MacBook Pro Touch Barモデル

TRUE RESOLUTION: WQHD

パソコン工房 高速SSD512GB Windows11 Core i7 8GB

WIMAX: NO

DELL 5300 8世代 i7 512G/M.2 16G 1920x1080

color: BLACK

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グラフィックアクセラレーター: チップセットに内蔵

軽量モデル！VAIO proPG！ノートパソコン！i5 高速SSD搭載⑤

グラフィックチップブランド: Intel

富士通 FMV LIFEBOOK AH77/R

グラフィックチップモデル: HD GRAPH. 4400

【30日保障有り＋整備済み】 CASIO GX-500 カラー液晶 ワープロ

ストレージ種類: SSD

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チップセットブランド: INTEL

ゲーミングPC i7-6700HQ GTX960M 16G M.2SSD256+

チップセット種類: CPUに内蔵

ASUS ZenBook 13 ScreenPad2.0搭載

ハイパースレッティング対応有

DELL ノートパソコン Office付き 新品SSD240GB

パソコン・タイプ: ポータブルパソコン

レノボ 2019年製 ThinkPad L390 MSオフィスNo.0454

パソコン・タイプ(新): コンパクトノート

高年式高スペックノートパソコン✨メモリ16GB✨8世代Core i7✨1TB

ビジネス統合ソフト: Home & Business 2013

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プロセッサタイプ4: CORE i7

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モニタワイドタイプ: ワイド

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搭載ウィルス対策ソフトメーカー: マカフィー

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無線通信機能: IEEE802.11a/b/g/n/ac

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画面解像度···HD

美品＞Latitude 7280 i7/8G/SSD512G/Office

メモリ···4GB～8GB未満

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カラー···ブラック

Lenovo 15.6インチ Windows10 Officeソフト搭載

画面サイズ···13インチ～14.5インチ

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SSD容量···256GB～512GB未満

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CPU種類···Corei7

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重量···～1.0kg未満

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OS···Windows

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今月末出品停止します。

商品の情報 ブランド エヌイーシー 商品の状態 傷や汚れあり

NEC LaVie Z PC-LZ750SSB古いですがoffice入ってます。当時世界最軽量モデルです。若干古いながらもディスククリーンアップ等綿密に行なっており、現行ノート用core i3よりも恐らく動きはいいです。USBポートが1つだけ認識甘い部分あり。その他経年劣化や傷等ありますが動作に全く支障ありません。質問、値段交渉受けます。BLUETOOTH有CPUコア数: 2CPUナンバー(新): I7−4510UCPUメーカー: INTELHDMI端子有無: HDMI有OS VERSION_PC: WINDOWS8.1TRUE RESOLUTION: WQHDWIMAX: NOcolor: BLACKグラフィックアクセラレーター: チップセットに内蔵グラフィックチップブランド: Intelグラフィックチップモデル: HD GRAPH. 4400ストレージ種類: SSDチップセットブランド: INTELチップセット種類: CPUに内蔵ハイパースレッティング対応有パソコン・タイプ: ポータブルパソコンパソコン・タイプ(新): コンパクトノートビジネス統合ソフト: Home & Business 2013プロセッサタイプ4: CORE i7モニタワイドタイプ: ワイド搭載ウィルス対策ソフトメーカー: マカフィー無線通信機能: IEEE802.11a/b/g/n/ac解像度種類(新): 2560X1440#日本電気#NEC画面解像度···HDメモリ···4GB～8GB未満カラー···ブラック画面サイズ···13インチ～14.5インチSSD容量···256GB～512GB未満CPU種類···Corei7重量···～1.0kg未満OS···Windows今月末出品停止します。

商品の情報 ブランド エヌイーシー 商品の状態 傷や汚れあり

SurfacePro7 Core i7/16GB/256GB （キーボード付属）SSD搭載✨高性能ノートパソコン✨Corei7✨メモリ8GB✨初心者✨すぐ使えるMacBookPro A1708 500GB/16GBThinkPad X1 Carbon（i7 、16GB、ChromeOS）