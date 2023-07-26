【楽ギフ_のし宛書】 ゲーミングノートPCFHD/i7/GTX1060/32GB/office付 ノートPC

メーカー名MouseComputer

ThinkPad P1 Gen3 /i7/16/512GB/Quadro/15型

シリーズG-tune

ROG ゲーミングノート Corei7 GTX1060 サクサク動き

メーカー保証無OSWindows 11 Home

最終2020 MacBookPro 13インチ corei5 10th 16gb

CPUIntel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz

【ほぼ新品】レノボ Lenovo Flex3 Chrome 111JL6

メモリ32GB

新型Windows11 ノートパソコン ASUS Webカメラ リモートワーク

ストレージSSD:512GB/HDD1.0TBグラフィックNVIDIA GeForce GTX 1660 Ti / UHD Graphics 630 (Mobile)

カメラ搭載 ノートパソコン Corei5 メモリ8GB SSD256GB

ディスプレイ15.6型

MacBook Air 2020 MacOS/Windows10 Office

Microsoft Office 2021 Professional Plus オフィス2021付き

MacBook Pro(13-inch,Mid 2012)16GB 2.24TB

-Microsoft Office Word 2021

M1 MacBook Air 2020 8コアGPU/8GB/256GB/

-Microsoft Office Excel 2021

明様専用ノートパソコン core i7 AH77/RR

-Microsoft Office PowerPoint 2021

（新品未開封）Surface Laptop Go 2 8QC-00015

-Microsoft Office OneNote 2021

超薄軽✨タッチパネル搭載✨すぐ使える✨エクセルワードもOK✨NECノートパソコン

-Microsoft Office Outlook 2021

高速SSD/DELL Latitude E5530/i7/Win11

-Microsoft Office Access 2021

NEC赤⭐️すぐ使えるノートパソコン⭐️HDD750GB 初心者向け カメラ付

管理番号

人気色Win11高年式2020！SSD/メ8/フルHD/DVD/カメラ/HDMI

245

サクサクSSD✨設定済✨すぐに使えるノートパソコン✨趣味や事務作業に✨人気の白色

860006567665670

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

メーカー名MouseComputerシリーズG-tuneメーカー保証無OSWindows 11 HomeCPUIntel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHzメモリ32GBストレージSSD:512GB/HDD1.0TBグラフィックNVIDIA GeForce GTX 1660 Ti / UHD Graphics 630 (Mobile)ディスプレイ15.6型Microsoft Office 2021 Professional Plus オフィス2021付き-Microsoft Office Word 2021-Microsoft Office Excel 2021-Microsoft Office PowerPoint 2021-Microsoft Office OneNote 2021-Microsoft Office Outlook 2021-Microsoft Office Access 2021管理番号245860006567665670

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

8世代i5CPU レノボ制ノートPC メモリ8G SSD office 2019第8世代Core i5搭載コンパクト快速ノートPC！surface Laptop3Lenovo ThinkPad L13 GEN2 第11世代i5 Office付TOSHIBA dynabook KIRA V63 PV63PSP-KHAhp 430G5 SSD128GB 13.3インチ Office2021希少❄NEC❄エアリーブルー❄新品SSD❄Win10❄️届いてすぐに使えます