【70％OFF】 60s CAMPUS モヘアニット　希少　配合率 ニット/セーター

60sのビンテージキャンパスのモヘアニットです。毛足長めで、発色も良いです。

素材はウール75% モヘア25%です。

Vネックでシルエットも抜群なのでインナーにシャツを合わせるのも相性良いと思います。

綺麗で深い赤がヴィンテージならではのカラーリングで存在感があります。

状態は主観ですが比較的良好な方ではあると思いますが古い物なので経年劣化のため所々に小穴、毛足の縮小などがございます。雰囲気が魅力のアイテムですので写真などでご確認頂き、ご理解の上お買い求め下さいませ。

サイズ

肩幅50

身幅58

身丈63

nike、stussy、supreme、needles、adidas、grace continental、etro、enfold、ameri、todayful、levi's、sacai、マルジェラ、louis Vuitton、gucci、sacai、dior、AURALEE、scye、barbour、Dairiku/doublet/kudos/Sillage/Jieda/yohji yamamoto /ヨウジヤマモトLITTLEBIG/TTT_MSW/kolor

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 傷や汚れあり

60sのビンテージキャンパスのモヘアニットです。毛足長めで、発色も良いです。素材はウール75% モヘア25%です。Vネックでシルエットも抜群なのでインナーにシャツを合わせるのも相性良いと思います。綺麗で深い赤がヴィンテージならではのカラーリングで存在感があります。状態は主観ですが比較的良好な方ではあると思いますが古い物なので経年劣化のため所々に小穴、毛足の縮小などがございます。雰囲気が魅力のアイテムですので写真などでご確認頂き、ご理解の上お買い求め下さいませ。サイズ肩幅50身幅58身丈63

