もらって嬉しい出産祝い 65インチ　有機ELテレビ　OLED65BXPJA テレビ

種類···有機ELテレビ

プライベート・ビエラ UN-19CFB10 パナソニック

パネル性能···4K

ジャンク シャープ 50V型 4K対応液晶テレビ AQUOS LC-50U45



三菱 HDD内蔵TV Blu-ray再生可 32型

2021年に購入してあまり見ていません。

F007 新品未開封品 Hisense 32型液晶テレビ



TOSHIBA REGZA 24V34 BLACK

埼玉県川越市から50キロ圏内の方は送料無料です。停車場所の確保と搬入の際には手伝っていただければと思います。

TOSHIBA REGZA 50M530X



TOSHIBA REGZA 40M510X

OLED65BXPJA

あや様専用 パナソニック プライベートビエラ UN-10T7D アンテナセット

ブランド：LGエレクトロニクス

壁掛け専用スタンドレスモデル 三菱 REAL 32型 LCD-32LB8-SL

有機EL/液晶：有機EL

SONY 40TV + 壁掛け + 台 + リモコン [セットで販売]

画面サイズ：65 型

パナソニック TH-58AX800F TH-39A305

搭載チューナー：110度CS 4K BS 4K 110度CSデジタル BSデジタル 地上デジタル

SHARP AQUOS ブルーレイ内蔵テレビ 32型

パネル性能：4K

55V型 テレビ TV 4KTV 4K液晶TV 4K対応テレビ

録画機能：外付けHDD対応

SONY (ソニー)BRAVIA W600A KDL-24W600A(W)

表示機能：HDR10 Dolby Vision HLG

PRODIA液晶カラーテレビ32

スマートテレビOS：webOS

EX-LDGC242HTB GigaCrysta ゲーミングモニター 144Hz

VODサービス：YouTube Amazonプライムビデオ Netflix Hulu DAZN TSUTAYA TV ひかりTV アクトビラ UーNEXT

FUNAI フナイ 40V型 液晶テレビ 2017年製

地上デジタル チューナー数：X2

LED AQUOS ＬC-20 DＺ3

BSデジタル チューナー数：X2

ブラウン管TV

110度CSデジタル チューナー数：X2

Hirohiro 様 お引き取り

110度CS 4K チューナー数：X1

Panasonic VIERA EX850 TH-55EX850

BS 4K チューナー数：X1

SONY BRAVIA KJ-65X9500H 2020年製

接続端子：HDMI端子 LAN端子 USB端子 コンポーネント出力 光デジタル音声出力端子

SHARP 4T-C60DN1 BLACK

USB端子数：3端子

【美品】BenQ MOBIUZ LCD Monitor EX2710Q

HDMI端子数：4端子

SONY ソニー ブラビア 液晶テレビ デザイン家電

幅（mm）：1449.0 mm

65インチ 有機ELテレビ OLED65BXPJA

奥行き（mm）：246.0 mm

★美品★ IRIS OHYAMA ハイビジョン液晶テレビ 32WB10P

高さ（mm）：869.0 mm

Panasonic 液晶テレビ TH-L42FT60 42V型 家電 F382

重量（kg）：25.0 kg

商品の情報 商品のサイズ 60インチ～ ブランド LG 商品の状態 目立った傷や汚れなし

種類···有機ELテレビパネル性能···4K2021年に購入してあまり見ていません。埼玉県川越市から50キロ圏内の方は送料無料です。停車場所の確保と搬入の際には手伝っていただければと思います。OLED65BXPJAブランド：LGエレクトロニクス有機EL/液晶：有機EL画面サイズ：65 型搭載チューナー：110度CS 4K BS 4K 110度CSデジタル BSデジタル 地上デジタルパネル性能：4K録画機能：外付けHDD対応表示機能：HDR10 Dolby Vision HLGスマートテレビOS：webOSVODサービス：YouTube Amazonプライムビデオ Netflix Hulu DAZN TSUTAYA TV ひかりTV アクトビラ UーNEXT地上デジタル チューナー数：X2BSデジタル チューナー数：X2110度CSデジタル チューナー数：X2110度CS 4K チューナー数：X1BS 4K チューナー数：X1接続端子：HDMI端子 LAN端子 USB端子 コンポーネント出力 光デジタル音声出力端子USB端子数：3端子HDMI端子数：4端子幅（mm）：1449.0 mm奥行き（mm）：246.0 mm高さ（mm）：869.0 mm重量（kg）：25.0 kg

商品の情報 商品のサイズ 60インチ～ ブランド LG 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ORION OL32WD200 BLACK オリオン 32型テレビ 2021年らむ様専用SHARP 4T-C65DP1 2022年製 画面割れ2021年製 SONY BRAVIA 42