【返品交換不可】 新品■ルシアン A1632■2枚セット ペラフィネ S Tシャツ カットソー Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

#hamachan_shop

閲覧いただき誠にありがとうございます!(。・ω・。)

即購入大歓迎です。

値下げなどの詳細はプロフィールをご覧ください!

□商品名□

□ブランド□

lucien pellat finet ルシアン ペラフィネ

□表記サイズ□

共にS

□実寸サイズ(cm) □

着丈:56

肩幅:41.5

身幅:41.5

袖丈:59

同サイズの為、一つの計測のみとさせていただきます。

※実寸につきまして多少の誤差はご了承ください。

※表記サイズだけではなく実寸のサイズをご確認ください。

※サイズ違いによる返品・交換は対応致しかねます。

□カラー□

ピンク

□素材□

共にコットン100%

□コンディション□

個人保管による未使用品になります。

□詳細□

タグ付きになります。

◎出品商品は、ブランド直営店、もしくはブランドショップで購入した物で、全て鑑定済の正規品になります。

ご安心してお求め下さい。

万が一偽物だった場合は返金対応をさせていただきますので安心してご購入ください。

□お取引について□

トラブル防止のため、購入前にプロフィールをご確認くださいませ。

なにかご質問がございましたらお気軽にコメントください。

ただいま10%SALE開催中です☆

フォロワー様に限り10%OFFになりますのでご希望の方はコメントください!

出品一覧→#hamachan_shop

どうぞよろしくお願い致します。

□商品管理番号□

SF-129012-K

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ルシアンペラフィネ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ルシアンペラフィネ 商品の状態 新品、未使用