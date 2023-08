【ギフ_包装】 【NEIGHBORHOOD】OOTD/C-SHIRT.LS Gジャン/デニムジャケット

B'z稲葉さんが着用されていた商品です。

とても希少で市場にはほとんど出回っておりません。サイズもSサイズという事でこのサイズはとても希少に思います。

大幅なお値下げは対応しかねますが多少のお値段交渉はできるだけ対応したいと思ってます。

質問等ありましたらよろしくお願いします。

着丈 72.5

肩幅 45

身幅 55

#b'z

#稲葉浩志

#稲葉

#稲葉着用

#neighborhood

#neighborhood one of these days

#デニムシャツ

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ネイバーフッド 商品の状態 未使用に近い

