ご覧いただきありがとうございます。【商品説明】 ★ブランド名: サンサーフ★商品名: アロハシャツ ★カラー: ブラック★サイズ表記:M★素材: レーヨン100% 【サイズ詳細(単位:cm)】平置き採寸★着 丈:65★身 幅:52★肩 幅:46★袖 丈:22★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ⬇︎こちらをタップしてご覧下さい⬇︎#うさぽん助。。#うさぽん助。。夏着★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ●【フォロー割】フォローして頂いた方にはフォロー割が使えます。〜2499円 100円引き2500円〜7999円 200円引き。8000円〜12999円 400円引き。13000円〜 700円引き※タグはありませんが未使用品になります。神経質な方はご遠慮ください。

