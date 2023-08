♡ミナペルホネン

大人のリュック 刺繍リボン

≫セレブレイトネイビー×2

四つ葉様専用 マカロンメジャー ぷにぷにキャンディ マーガレット&ソフィー他



(レイナ様専用)がま口マルチケース

ホワイト×2

輪針ケースと棒針ケース 北欧柄



【no.15】 タッセルチャーム付き タグ付き インド刺繍リボンポーチ(M)

♡pjcクローバークロッチくん×2

THE NORTH FACE マウンテンジャケット/ヴィンテージ/オールドタグ



♡グミ♡様専用。メガネポーチ (可愛いイチゴ柄)

►大ポケット×3ヶ所

ご専用*ミナペルホネン*ポーチ4点*【103】

►カードポケット×5ヶ所

ドクターマーチン 1461 3 ホール シューズ24cm



ゆきね様専用ドクターマーチン オックスフォードシューズ 1461ホワイトステッチ

【口金サイズ】約17,5cm×13cm

ネッククーラーオーダー&おまとめページ

【口金カラー】アンティーク

パクパクモンスター オーダーはこちらから♪

ゴールド

オシャレアームカバー☆接触冷感 黒ロング



オーダーページ パネル チワワブラックタン 5/30

◉がま口の口金は元から色ムラ

RayBan サングラス

キズがある場合があります

本革バックでオシャレなブサかわクマさんタッセルキーホルダー♥️✨ハンドメイド✨



【590円~】【中】タータンチェック柄のお名前刺繍の缶バッジ

◉丁寧にお作りしていますが

THE NORTH FACE ノースフェイス GORE-TEX

ハンドメイドの為多少のズレや

1824☆ ハンドメイド お念珠入れ 小物入れ マルチケース 着物リメイク

歪みがあるかと思います

羊毛フェルト がま口ホルダー エボシカメレオン ゾウ ハンドメイド



ハンドメイドMARI様専用13点

◉使用する生地やデザインに

☆しるこ様専用

よって価格の変動が

ろくべえわん様専用 手編み靴下꙳★*Rellanaレラーナ 春夏

あります

セモア ブライダルインナーセット D65 ニッパー64 ドロワーズL

御理解よろしくお願い致します

【1/2】なり様 オーダー中



専用 ショルダーバッグミニ☆S790S☆ ハンドメイド*リバティ*

◉いいね!を押して頂いた

yaebachan様専用ページです

商品と少し事なる場合が

✿RUKURUKU様·BOX✿ハンドメイド ピルケース

あります

とことこ様

ご了承下されば嬉しいです!

オーダーページ パネル プリティ猫柄 5/18



Denimサマ専用ページ



ハンドメイド♡ リバティ アーカイブライラック

♯お薬手帳ケース

けるび様専用

♯通帳ケース

ハンドメイド♡丸みフラットポーチ16♡犬パン

♯スケジュールケース

セモア ブライダルインナーセット C70 サテングローブ付き※値下げしました

♯文庫本ケース

リバティ プリント使用 メガネケース他



ゆーたん様専用ポーチ



ハンドメイド ハワイアンキルト ティッシュボックスカバー

►クロッチくん¥5100×2

藍染 筒がき

¥10200

●見本

►セレブレイト

Dr.Martens ドクターマーチン 3ホール UK8

(ネイビー)¥5600×2

パーソナルカラー分析用ドレープ64色セット、新品・未使用

¥11200

ボストンビックサイズ

►セレブレイト

Victoria17様専用 ☆This is ME☆ ルミちゃん&丸型ポーチ

(ホワイト)¥5600×2

大人のリュック 刺繍リボン

¥11200

四つ葉様専用 マカロンメジャー ぷにぷにキャンディ マーガレット&ソフィー他



(レイナ様専用)がま口マルチケース

¥32000(ー600)

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

♡ミナペルホネン ≫セレブレイトネイビー×2 ホワイト×2♡pjcクローバークロッチくん×2►大ポケット×3ヶ所►カードポケット×5ヶ所【口金サイズ】約17,5cm×13cm【口金カラー】アンティーク ゴールド◉がま口の口金は元から色ムラ キズがある場合があります◉丁寧にお作りしていますが ハンドメイドの為多少のズレや 歪みがあるかと思います◉使用する生地やデザインに よって価格の変動が あります 御理解よろしくお願い致します◉いいね!を押して頂いた 商品と少し事なる場合が あります ご了承下されば嬉しいです!♯お薬手帳ケース♯通帳ケース♯スケジュールケース♯文庫本ケース►クロッチくん¥5100×2 ¥10200►セレブレイト (ネイビー)¥5600×2 ¥11200►セレブレイト (ホワイト)¥5600×2 ¥11200¥32000(ー600)

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

輪針ケースと棒針ケース 北欧柄【no.15】 タッセルチャーム付き タグ付き インド刺繍リボンポーチ(M)THE NORTH FACE マウンテンジャケット/ヴィンテージ/オールドタグ♡グミ♡様専用。メガネポーチ (可愛いイチゴ柄)ご専用*ミナペルホネン*ポーチ4点*【103】ドクターマーチン 1461 3 ホール シューズ24cmゆきね様専用ドクターマーチン オックスフォードシューズ 1461ホワイトステッチネッククーラーオーダー&おまとめページパクパクモンスター オーダーはこちらから♪オシャレアームカバー☆接触冷感 黒ロング