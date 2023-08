M〜Lサイズ位

当時7号〜9号を着ていて袖を折って

少し大きかったので、11号、13号位までの方は可、だと思います。

モンクレールのレアな羊革とボアがお洒落なダウンです。

茶タグ高級ライン

レアな型とゴールドファスナー

袖はボアになっているので折り返して調整できます。

袖の部分に色褪せあり。折り返すと隠れます。

(写真9枚目10枚目)

18年位前に栄松坂屋で購入

♡短い腰丈なので、ロングスカートやデニムと相性がいいです。

♡車でも自転車でも着やすいです。

♡かなり暖かいので、着込むのが苦手な方にも。。。

肩幅→42cm

身幅→48cm

着丈→55cm

袖丈→65cm(折り返せますので調整出来ます)

体型が変わってしまい出番がないので出品します。

気に入っているので削除の可能性あり。

元値が20万はしたのと、手数料送料が高いので、大幅な値引きは考えてません。

ハンガーは付きません。

購入時のタグなど紛失してありません。

中古の為神経質な方はご遠慮下さい。

手数料送料がかかる為、大幅な値下げは

難しいですが、出来る範囲で価格相談受けます

ので購入意思のある方のみコメントください。

#ダウン #モンクレール #レア

商品の情報 商品のサイズ M ブランド モンクレール 商品の状態 やや傷や汚れあり

M〜Lサイズ位 当時7号〜9号を着ていて袖を折って少し大きかったので、11号、13号位までの方は可、だと思います。モンクレールのレアな羊革とボアがお洒落なダウンです。茶タグ高級ラインレアな型とゴールドファスナー袖はボアになっているので折り返して調整できます。袖の部分に色褪せあり。折り返すと隠れます。(写真9枚目10枚目)18年位前に栄松坂屋で購入♡短い腰丈なので、ロングスカートやデニムと相性がいいです。♡車でも自転車でも着やすいです。♡かなり暖かいので、着込むのが苦手な方にも。。。肩幅→42cm身幅→48cm着丈→55cm袖丈→65cm(折り返せますので調整出来ます)体型が変わってしまい出番がないので出品します。気に入っているので削除の可能性あり。元値が20万はしたのと、手数料送料が高いので、大幅な値引きは考えてません。ハンガーは付きません。購入時のタグなど紛失してありません。中古の為神経質な方はご遠慮下さい。手数料送料がかかる為、大幅な値下げは難しいですが、出来る範囲で価格相談受けますので購入意思のある方のみコメントください。#ダウン #モンクレール #レア

