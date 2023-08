⚠購入希望の方はコメント下さい

期間限定、今だけ超特価でお得!

誕生日プレゼントにご入学祝いにもオススメ

☆新品・全国送料無料

★6年間品質保証

他のランドセルとは少し違うカットコーナーデザイン、特別!

●A4フラットファイルもしっかり収納可能

たっぷり収納できるスペースを確保。

PE板とハードボックス構造で変形しにくくなっています。

●特殊構造で通気性アップ

背負いやすい背当ての設計、子供の背中曲線に配慮し、

凹みをつけ、通気性がアップ!

●閉め忘れを防ぐ、ワンタッチロック

押しながら閉めると、自動でロックが掛かる仕様です。

閉め忘れによる、教科書の飛び出しを防ぎます。

●成長に合わせて調整可能ショルダー

肩ベルトは左右別々にスライドします。

背負う瞬間がスムーズで背負いに慣れない低学年のお子様も安心です。

●反射材も完備!安全確保

夜道で車のライトに反射して光ります。

●取り外し可能な中敷き付き

鉛筆の跡や汚れなどお掃除が楽に行えます。

●高級スーパーファイン素材

素材も大手メーカーと同等品を使用しており

職人がひとつずつ丁寧に作製しております。

●便利なナスカン完備

バネ部分が羽根状にひろがっており、開閉の際に力がいらず指を挟む心配もありません。

●防犯アイテム用Dカン

肩ベルト上部に防犯ブザー等をぶら下げるDカンを設置。両側に設置することで両ききに対応

●製造のこだわり

撥水性、通気性の高い材質を使用し、軽量化も心掛けています。特に負荷のかかりやすい箇所には職人による3度縫いで耐久性にも優れています。

【充実の特典】

●透明ランドセルカバー

●おしゃれな靴袋

●オリジナル時間割り表

●お名前カード

●高級ギフトボックス

●製品保証書

メーカ希望価格: 36,800円

【重量】1250g

【外寸】高さ35cm×幅27cm×大マチ21cm

【内寸】高さ31cm×幅24cm×大マチ12cm

【素材】高級スーパーファイン材質

こんなに安い物は品質的に大丈夫ですかと思われる方がいるかもしれませんが、実は安価の秘密がメーカーから直接の仕入れです。

6年保証期間も付いておりますので、ご安心ください。

万が一不良品の場合はお取り替えさせていただきます。

発送まで5〜7日かかります。

ブラック/レッド⑦

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

