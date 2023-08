50cmオビツヘッド ホワイティをカスタムしたものとなります。

どてん様 専用ページ

おまけでレジンアイ(15mm)3色セットも付属いたします。

SD17 灰白狼のルド ボークス

レジンアイは取り外し自由なので、オッドアイにする事ができます^ ^

SOOM Little Gem Cheshire ノーマルスキン



■日本製 1992年 リカちゃん 誕生25周年記念ワールドリカちゃん【スペイン】

オビツヘッド購入時に付いてきた説明書も一緒に送ります。

羊毛フェルト ハンドメイド ゆきてん様専用ページ



リボーンドール Lou lou ルールー 2100体 限定キット

アイライン、チークはアクリル絵の具とパステルを使っています。

ぬいぐるみ、ハンドメイド、テディベア、くま、白、抱きしめられるサイズ

素人なので、線のガタガタ感やレジンアイの白目あたりが雑にできています。神経質の方は購入をお控えください。

ドールチャーム バッグチャーム ハンドメイド 母の日



ポピーパーカー Poppy Paker Kimono Go Go ドール

ヘッドはある程度の力でひねると取れます。

BOBBY DAZZLER



作家様*カスタムプーリップ*美品

レジンアイとヘッドは別々で送ります。

アンティークドール 赤ずきんちゃん お人形★イタリア製スリープアイ ヴィンテージ

取り付ける際は、粘土などで固定してください。

ブライス チェックイットアウト



ハンドメイド ストラップ

ドールについての知識が豊富ではないので説明不足な所があるかもしれませんがらご了承ください(_ _)

BARBIE COLLECTIBLES NOLAN MILLEB No.302



ミニチュア ドールハウス 背景ボード 壁 床 カスタムブライス 家具 オビツ

—————————————————

⑩ジュモー、ビスクドール 、アンティークドール



ネオブライス ドフィーヌドリーム



【美品】ブリングブリングパーティーファー ネオブライス

※注意※

アンティークビスクドール レプリカ ジュモー

•評価後の返品•返金は承っておりません。

パオラレイナカスタム

•値下げ可能ですが、常識の範囲内でお願いします。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

50cmオビツヘッド ホワイティをカスタムしたものとなります。おまけでレジンアイ(15mm)3色セットも付属いたします。レジンアイは取り外し自由なので、オッドアイにする事ができます^ ^オビツヘッド購入時に付いてきた説明書も一緒に送ります。アイライン、チークはアクリル絵の具とパステルを使っています。素人なので、線のガタガタ感やレジンアイの白目あたりが雑にできています。神経質の方は購入をお控えください。ヘッドはある程度の力でひねると取れます。レジンアイとヘッドは別々で送ります。取り付ける際は、粘土などで固定してください。ドールについての知識が豊富ではないので説明不足な所があるかもしれませんがらご了承ください(_ _)—————————————————※注意※•評価後の返品•返金は承っておりません。•値下げ可能ですが、常識の範囲内でお願いします。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ぼたん様 専用ページ背景ボード★おもちゃ箱set★作家様5様専用 ソファネオブライス シナモロール専用 カスタムアイシードール 本体のみ(つけみみ別料金)リカちゃん人形(パパ、おじいちゃん)qbabyドール♡魔獣召喚♡イベント出しの子① 猫蝙蝠 ピンク訳ありWK18 bjd 1/4 ドール本体 Maureen 球体関節人形 ハンドメイドDaydream ドール Ryan フルセット