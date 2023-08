玄関先迄納品 最終値下げ　プライマルコードストレートスラックス スラックス

primal codeの20ssのスラックスになります。当方165センチで履いてジャストサイズでした。

160センチ以上の方ならお履き出来るかと思います。色は写真の光加減もありますが綺麗な淡い水色です。これからの季節テーラードジャケットとの相性抜群だと思います。購入時30000円程で購入致しました。着用回数が2.3回の為、目立った傷も無いのでどんどん履いていけるパンツだと思います。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド プライマルコード 商品の状態 未使用に近い

