【ブランド】ヴァレンティノ/ valentino【商品名】ニット【カラー】 白黒【素材】画像を確認下さい【サイズ】S身幅 : 47着丈 : 70【付属品】無し【その他詳細】シーズン : 春/秋/【コンディション詳細】使用感やや有り。毛玉有り。 その他目立つ傷や汚れなどなく美品です。 ※素人検品の為見落とし等ある場合がございます。中古品、自宅保管にご理解ある方のご購入をよろしくお願い致します。すり替え防止の為、返品交換はお受けできません。照明・撮影状況の画質等により、イメージと違って見える場合もありますので、ご理解下さいませ。送料の関係上、折り畳んで発送するため、折シワ等ご了承の程お願い致します。ダメージ等チェックしておりますが、素人検品です。商品は自宅保管期間がございますので、完璧を求める方や神経質な方のご入札はお控え下さい。御不安な方は正規店での購入をお勧めします。トラブル防止のため、気になる点は予めコメントよりご確認下さい。どうぞよろしくお願い致します。カラー···ホワイト袖丈···長袖着丈···ミドル柄・デザイン···プリント(ロゴなど)ネック···Uネック素材···ニット季節感···春、秋、冬

