卸し売り購入 ヴィンテージ カシミヤ ウール 毛 チェスターコート レトロ 古着 Y2K チェスターコート

『商品詳細』
新品 定価130万円 エルメス カシミヤ チェスターコート 黒 サイズ46
«コンディション»
フライフロントウールステンカラーコート
→B
ダウンチェスターコート
S:新品未使用,タグ付き,デッドストック
17AW Yohji Yamamoto Homme ニット切替ノーカラーコート
A:使用感やダメージ感が少ない美品状態
kujaku by Takuma Nishizaka suzuran coat
B:通常の古着位の使用感で状態良好
デサントポーズ オーバーチェスターダウンコート シームテープ DESCENTE
C:着用には問題は無いが目立つ使用感やダメージがある状態
希少 JIL SANDER 20ss テーラードコート
22AW PAUL HARNDEN MENS LONG COAT
«サイズ詳細»
gil様専用
表記:無し
タグ有り チェスターコート ブラックレーベル クレストブリッジ
着用感:L
マルジェラmargiela コート チェスター ステンカラー 美中古 ブラック
着丈:99cm
UNIVERSAL PRODUCTS チェスターコート ブラック
肩幅:48cm
【難あり】COMME des GARCONS HOMME PLUS コート S
身幅:57cm
MR.GENTLEMAN RIDERS FRONTCOAT 20AW
袖丈:62cm
ウール ミンクファー グレー コート メンズ
雨合羽
【トゥモローランド】チェスターコート ネイビー ロングコート
※着用感は当社独自基準による参考サイズです。
ユナイテッドトウキョウ コート ブラック
※測定値の若干の誤差はご了承ください。
ヨウジヤマモト カラータブドレスコート
※股下は総丈から股上を引いたものを記載しています。
美中古品 carven 2013AW名作 チェスターコート 46サイズ
割引中 チェスターコート
«素材»
Adererror ZARA オーバーサイズウールコート
→カシミヤ100%
Raleigh ラリー コート
【美品】sulvam サルバム カットオフ レイヤード チェスターコート 黒 M
«発送・送料について»
【コート&シャツセット】LUNA SEA RYUICHIライブ着用レプリカセット
※基本的にお支払い確認日の2~3日後に発送させていただきます。
美品 Paul Smith チェスターコート 16AW Lサイズ
※梱包に関しましてはコンパクトにします。折りシワなどはご了承下さい。
ワコマリア チェスターコート 裏地レオパード柄 黒 M
※商品は全て古着になります、神経質な方はご遠慮ください
チェスターバリー Chester Barrie コート フォーマル ビジネス
タリアトーレ ポロコート サイズ48
20230606
dries van noten チェスターコート ネイビー 44
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ヴィンテージ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
BAL ウールチェスターコート
[Vintage] チェスターコート
ヴィンテージ カシミヤ ウール 毛 チェスターコート レトロ 古着 Y2K
bukht モールスキンチェスターコート ダークネイビー
『商品詳細』«コンディション»→BS:新品未使用,タグ付き,デッドストックA:使用感やダメージ感が少ない美品状態B:通常の古着位の使用感で状態良好C:着用には問題は無いが目立つ使用感やダメージがある状態«サイズ詳細»表記:無し着用感:L着丈:99cm肩幅:48cm身幅:57cm袖丈:62cm※着用感は当社独自基準による参考サイズです。※測定値の若干の誤差はご了承ください。※股下は総丈から股上を引いたものを記載しています。«素材»→カシミヤ100%«発送・送料について»※基本的にお支払い確認日の2~3日後に発送させていただきます。※梱包に関しましてはコンパクトにします。折りシワなどはご了承下さい。※商品は全て古着になります、神経質な方はご遠慮ください20230606
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ヴィンテージ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし