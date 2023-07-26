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卸し売り購入 ヴィンテージ カシミヤ ウール 毛 チェスターコート レトロ 古着 Y2K チェスターコート

商品の説明

『商品詳細』
新品 定価130万円 エルメス カシミヤ チェスターコート 黒 サイズ46
«コンディション»
フライフロントウールステンカラーコート
→B
ダウンチェスターコート
S:新品未使用,タグ付き,デッドストック
17AW Yohji Yamamoto Homme ニット切替ノーカラーコート
A:使用感やダメージ感が少ない美品状態
kujaku by Takuma Nishizaka suzuran coat
B:通常の古着位の使用感で状態良好
デサントポーズ オーバーチェスターダウンコート シームテープ DESCENTE
C:着用には問題は無いが目立つ使用感やダメージがある状態
希少 JIL SANDER 20ss テーラードコート

22AW PAUL HARNDEN MENS LONG COAT
«サイズ詳細»
gil様専用
表記:無し
タグ有り チェスターコート ブラックレーベル クレストブリッジ
着用感:L
マルジェラmargiela コート　チェスター　ステンカラー　美中古　ブラック
着丈:99cm
UNIVERSAL PRODUCTS チェスターコート ブラック
肩幅:48cm
【難あり】COMME des GARCONS HOMME PLUS コート S
身幅:57cm
MR.GENTLEMAN RIDERS FRONTCOAT 20AW
袖丈:62cm
ウール ミンクファー グレー コート メンズ

雨合羽

【トゥモローランド】チェスターコート ネイビー ロングコート
※着用感は当社独自基準による参考サイズです。
ユナイテッドトウキョウ コート ブラック
※測定値の若干の誤差はご了承ください。
ヨウジヤマモト　カラータブドレスコート
※股下は総丈から股上を引いたものを記載しています。
美中古品 carven 2013AW名作 チェスターコート 46サイズ

割引中　チェスターコート
«素材»
Adererror ZARA オーバーサイズウールコート
→カシミヤ100%
Raleigh ラリー コート

【美品】sulvam サルバム　カットオフ　レイヤード　チェスターコート　黒　M
«発送・送料について»
【コート&シャツセット】LUNA SEA RYUICHIライブ着用レプリカセット
※基本的にお支払い確認日の2~3日後に発送させていただきます。
美品　Paul Smith チェスターコート　16AW Lサイズ
※梱包に関しましてはコンパクトにします。折りシワなどはご了承下さい。
ワコマリア　チェスターコート　裏地レオパード柄　黒　M
※商品は全て古着になります、神経質な方はご遠慮ください
チェスターバリー　Chester Barrie　コート　フォーマル　ビジネス

タリアトーレ ポロコート　サイズ48
20230606

dries van noten チェスターコート ネイビー 44

商品の情報

商品のサイズL
ブランドヴィンテージ
商品の状態目立った傷や汚れなし

BAL ウールチェスターコート

[Vintage] チェスターコート

ヴィンテージ カシミヤ ウール 毛 チェスターコート レトロ 古着 Y2K

bukht モールスキンチェスターコート ダークネイビー
『商品詳細』«コンディション»→BS:新品未使用,タグ付き,デッドストックA:使用感やダメージ感が少ない美品状態B:通常の古着位の使用感で状態良好C:着用には問題は無いが目立つ使用感やダメージがある状態«サイズ詳細»表記:無し着用感:L着丈:99cm肩幅:48cm身幅:57cm袖丈:62cm※着用感は当社独自基準による参考サイズです。※測定値の若干の誤差はご了承ください。※股下は総丈から股上を引いたものを記載しています。«素材»→カシミヤ100%«発送・送料について»※基本的にお支払い確認日の2~3日後に発送させていただきます。※梱包に関しましてはコンパクトにします。折りシワなどはご了承下さい。※商品は全て古着になります、神経質な方はご遠慮ください20230606

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商品のサイズL
ブランドヴィンテージ
商品の状態目立った傷や汚れなし

卸し売り購入 ヴィンテージ カシミヤ ウール 毛 チェスターコート レトロ 古着 Y2K チェスターコート

50分钟前

卸し売り購入 ヴィンテージ カシミヤ ウール 毛 チェスターコート レトロ 古着 Y2K チェスターコート

¥11,900 ¥10,115

(税込) 送料込み
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4e0ce

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4e0ce
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ビンテージカシミアチェスターコート [resize] - KAPTAIN SUNSHINE

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