卸し売り購入 ヴィンテージ カシミヤ ウール 毛 チェスターコート レトロ 古着 Y2K チェスターコート

『商品詳細』

新品 定価130万円 エルメス カシミヤ チェスターコート 黒 サイズ46

«コンディション»

フライフロントウールステンカラーコート

→B

ダウンチェスターコート

S:新品未使用,タグ付き,デッドストック

17AW Yohji Yamamoto Homme ニット切替ノーカラーコート

A:使用感やダメージ感が少ない美品状態

kujaku by Takuma Nishizaka suzuran coat

B:通常の古着位の使用感で状態良好

デサントポーズ オーバーチェスターダウンコート シームテープ DESCENTE

C:着用には問題は無いが目立つ使用感やダメージがある状態

希少 JIL SANDER 20ss テーラードコート



22AW PAUL HARNDEN MENS LONG COAT

«サイズ詳細»

gil様専用

表記:無し

タグ有り チェスターコート ブラックレーベル クレストブリッジ

着用感:L

マルジェラmargiela コート チェスター ステンカラー 美中古 ブラック

着丈:99cm

UNIVERSAL PRODUCTS チェスターコート ブラック

肩幅:48cm

【難あり】COMME des GARCONS HOMME PLUS コート S

身幅:57cm

MR.GENTLEMAN RIDERS FRONTCOAT 20AW

袖丈:62cm

ウール ミンクファー グレー コート メンズ



雨合羽



【トゥモローランド】チェスターコート ネイビー ロングコート

※着用感は当社独自基準による参考サイズです。

ユナイテッドトウキョウ コート ブラック

※測定値の若干の誤差はご了承ください。

ヨウジヤマモト カラータブドレスコート

※股下は総丈から股上を引いたものを記載しています。

美中古品 carven 2013AW名作 チェスターコート 46サイズ



割引中 チェスターコート

«素材»

Adererror ZARA オーバーサイズウールコート

→カシミヤ100%

Raleigh ラリー コート



【美品】sulvam サルバム カットオフ レイヤード チェスターコート 黒 M

«発送・送料について»

【コート&シャツセット】LUNA SEA RYUICHIライブ着用レプリカセット

※基本的にお支払い確認日の2~3日後に発送させていただきます。

美品 Paul Smith チェスターコート 16AW Lサイズ

※梱包に関しましてはコンパクトにします。折りシワなどはご了承下さい。

ワコマリア チェスターコート 裏地レオパード柄 黒 M

※商品は全て古着になります、神経質な方はご遠慮ください

チェスターバリー Chester Barrie コート フォーマル ビジネス



タリアトーレ ポロコート サイズ48

20230606

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

『商品詳細』«コンディション»→BS:新品未使用,タグ付き,デッドストックA:使用感やダメージ感が少ない美品状態B:通常の古着位の使用感で状態良好C:着用には問題は無いが目立つ使用感やダメージがある状態«サイズ詳細»表記:無し着用感:L着丈:99cm肩幅:48cm身幅:57cm袖丈:62cm※着用感は当社独自基準による参考サイズです。※測定値の若干の誤差はご了承ください。※股下は総丈から股上を引いたものを記載しています。«素材»→カシミヤ100%«発送・送料について»※基本的にお支払い確認日の2~3日後に発送させていただきます。※梱包に関しましてはコンパクトにします。折りシワなどはご了承下さい。※商品は全て古着になります、神経質な方はご遠慮ください20230606

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

dries van noten チェスターコート ネイビー 44BAL ウールチェスターコート[Vintage] チェスターコートヴィンテージ カシミヤ ウール 毛 チェスターコート レトロ 古着 Y2Kbukht モールスキンチェスターコート ダークネイビー