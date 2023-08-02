売れ筋介護用品も！ ロロノア・ゾロ　リーダーパラレル　ROMANCE DAWN OP01-001L カード

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【商品説明】

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■トラブル防止の為にプレイ用として出品しております。

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製造時の初期キズ等を気にされる方、神経質な方のご購入はお控え下さい。

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【梱包方法】

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■水濡れ対策・折れ防止対策をして梱包致します。

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スリーブに入れ、水濡れ対策をし緩衝材で梱包いたします。その後、クション封筒に入れ配送いたします。

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商品の情報 商品の状態 未使用に近い

【ワンピースカードゲーム】ロロノア・ゾロリーダーパラレル OP01-001本日開封し、自引きしたものになります。マグネットローダーに入れて保管しています。【商品説明】■トラブル防止の為にプレイ用として出品しております。製造時の初期キズ等を気にされる方、神経質な方のご購入はお控え下さい。商品画像をご確認いただき納得された上でご購入お願いします。値引き交渉致します【梱包方法】■水濡れ対策・折れ防止対策をして梱包致します。スリーブに入れ、水濡れ対策をし緩衝材で梱包いたします。その後、クション封筒に入れ配送いたします。#ワンピースカードゲーム#ロロノア・ゾロ#リーダー#パラレル

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