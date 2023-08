PCゲームソフト マイクロソフト コンバット フライト シミュレータのセットです♪*.∗̥⁺

付属品に関しては画像にある分のみです。

長期保管、中古で画像のような状態です。

どなたか遊んで頂ける方にぜひꕤ*.゜

#vcvc14shop

#vcvc14ゲーム

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

