商品の情報 商品のサイズ L ブランド カレンソロジー 商品の状態 未使用に近い

22SS 完売品Curensology〈カレンソロジー〉<&RC>カーヴィーデニムパンツ定価 25,300円サイズ 40(ウエスト74 股上33 股下70cm)素材 本体:綿100% パッチ部分:牛革カラー ブルー取扱い 洗濯機洗い可能滝沢カレンさんやスタイリストの大草直子さんや安西こずえさんが私服で愛用されている大人気アイテムです◎★状態1回着用致しました。ダメージや汚れは見受けられませんので、これからご使用して頂くのに十分良好な状態です◎※USED品になりますので、ご理解頂ける方、ご購入をお願い致します。※ 発送の際はコンパクトに折り畳んで圧縮しての発送になりますので折りじわ等ご了承ください。✴︎✴︎気になる点がございましたら、コメントよりお気軽にお問い合わせくださいませ✴︎✴︎

