【同梱不可】 NIKE AIR MAX PLUS 未使用 エアマックス プラス マーキュリアル スニーカー

NIKE AIR MAX PLUS MERCURIAL XXVFJ4883-001 / 国内正規品 /黒タグ付き 黒タグが付いたままの未使用品になります。購入後、BOXに入れたまま大切に保管していた商品です。状態は大変良いです。もちろんですが100%本物です。ご安心下さい。なお、一度人の手に渡ったものになりますので、保管品の状態評価に神経質な方はご遠慮下さい。 サイズ (US 10、28cm) カラー (HYPER PINK / VOLT) ナイキ エアマックスプラス マーキュリアルハイパーピンク 25周年 アニバーサリーSOPH FCRB

