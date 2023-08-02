【同梱不可】 NIKE AIR MAX PLUS 未使用 エアマックス プラス マーキュリアル スニーカー

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NIKE AIR MAX PLUS MERCURIAL XXV
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FJ4883-001 / 国内正規品 /黒タグ付き
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商品の情報

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NIKE AIR MAX PLUS MERCURIAL XXVFJ4883-001 / 国内正規品 /黒タグ付き 黒タグが付いたままの未使用品になります。購入後、BOXに入れたまま大切に保管していた商品です。状態は大変良いです。もちろんですが１００％本物です。ご安心下さい。なお、一度人の手に渡ったものになりますので、保管品の状態評価に神経質な方はご遠慮下さい。 サイズ (US 10、28cm) カラー (HYPER PINK / VOLT) ナイキ エアマックスプラス マーキュリアルハイパーピンク 25周年 アニバーサリーSOPH FCRB

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商品のサイズ28cm
ブランドナイキ
商品の状態新品、未使用

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13分钟前

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