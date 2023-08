この度は閲覧ありがとうございます。

定価120,000円

出力音圧レベル87dB (2.83V/1m)

インピーダンス解説6 Ω

許容入力解説150 W

再生周波数帯域48Hz~22KHz

幅x高さx奥行190x310x263 mm

重量6.3 kg

付属品無し

定価3780円/1m

約2m×4本

denon pma-390re 2016年製

定価57.200円

付属品 元箱 説明書 リモコン

手数料が違う為、安くサウンドマートなどに同時出品しています。売り切れまたは値段の相違がありますのでご購入前にご一報下さいませ。

バイワイヤリングで高音質な音像体験をしていました、スピーカーケーブルも同じイギリス製で相性抜群です。アンプも好みでした、まだまだ楽しめると思います。

全て確認可能な範囲で動作確認しました。

詳細は写真をご参照下さい。簡易的な検品は致しましたが、シミ等ある場合がございます。また付属品等の欠品がある場合が御座います。

その点ご理解下さいませ。主観での判断となりますが過敏な傷みが確認できた商品は省いています。

誠に勝手な画像追加等の依頼には対応致しかねますのでご了承下さい。中古であることをご了承の上ご検討下さい。

追加画像はtwitter.com/sound_samplesにあります。

バラ売りはスピーカー45,000円

ケーブル12,000円

アンプ20,000円

でお願いします。

同時出品中の他商品とまとめて購入して頂ける様であればご一報下さい。2商品目から、2000円の割引を致します。

画像のスタンド、インシュレーターは付属しません。

商品説明にある商品のみです。

再度クリーニングをし、段ボールに衝撃吸収材で保護しての発送となります。よろしくお願い致します。

最後までお読みいただきありがとうございました。

#まとめ売り #セール #クオード #ブリティッシュ #スピーカーセット #プリメインアンプ #hifi

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

