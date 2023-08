★ご覧いただいてありがとうございます★

★値下げについて★

値下げ交渉につきましてはフォロワー様限定で割引を実施させて頂いております!

割引内容は下記の通りです⬇︎

※〜2999円→200円引き

※〜4999円→300円引き

※〜9999円→500円引き

※10000円〜→800円引き

※購入後のお値下げは不可になります。

必ず購入前にコメント下さい。

★商品検索★

#starrdom にて、古着多数出品しております。

●ブランド

THE NORTH FACE

フルジップ パーカー

大人気ノースフェイスのタイダイ柄デザインのフルジップパーカーになります★

フードのビッグロゴも最高のデザインになります★

この機会に是非★

●サイズ

S

詳しくは実寸でご確認お願い致します!

●実寸

着丈64cm

身幅50cm

肩幅43cm

袖丈59cm

多少の誤差はご了承下さい。

●状態

古着になりますので特有の使用感があり、全体的に毛羽立ち感、毛玉感等ございますが、気になるような汚れダメージ等は特になく、新品にはない古着の良い風合いや味、雰囲気もありまだまだ長く着用していただけるかと思います★

古着慣れしている方なら大丈夫かと思いますが、神経質な方はご購入をお控え下さい。

細かな汚れ等、見落とし等ある場合もございますので、予めご了承下さい。

●ご提案

メンズサイズですが、女性の方に着用していただいてもかなり可愛いデザインだと思います★

●その他

古着になりますのでご理解いただいた上で早い者勝ちでお願い致します!!

★プロフィールもご確認、宜しくお願い致します★

NIKE( ナイキ ) adidas ( アディダス ) champion ( チャンピオン ) 等のブランドがお好きな方にとてもオススメです★

フルジョ フルダン 古着女子 古着男子 スウェット

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

★ご覧いただいてありがとうございます★★値下げについて★値下げ交渉につきましてはフォロワー様限定で割引を実施させて頂いております!割引内容は下記の通りです⬇︎※〜2999円→200円引き※〜4999円→300円引き※〜9999円→500円引き※10000円〜→800円引き※購入後のお値下げは不可になります。必ず購入前にコメント下さい。★商品検索★#starrdom にて、古着多数出品しております。●ブランドTHE NORTH FACEフルジップ パーカー大人気ノースフェイスのタイダイ柄デザインのフルジップパーカーになります★フードのビッグロゴも最高のデザインになります★この機会に是非★●サイズS詳しくは実寸でご確認お願い致します!●実寸着丈64cm身幅50cm肩幅43cm袖丈59cm多少の誤差はご了承下さい。●状態古着になりますので特有の使用感があり、全体的に毛羽立ち感、毛玉感等ございますが、気になるような汚れダメージ等は特になく、新品にはない古着の良い風合いや味、雰囲気もありまだまだ長く着用していただけるかと思います★古着慣れしている方なら大丈夫かと思いますが、神経質な方はご購入をお控え下さい。細かな汚れ等、見落とし等ある場合もございますので、予めご了承下さい。●ご提案メンズサイズですが、女性の方に着用していただいてもかなり可愛いデザインだと思います★●その他古着になりますのでご理解いただいた上で早い者勝ちでお願い致します!!★プロフィールもご確認、宜しくお願い致します★NIKE( ナイキ ) adidas ( アディダス ) champion ( チャンピオン ) 等のブランドがお好きな方にとてもオススメです★フルジョ フルダン 古着女子 古着男子 スウェット

