【NEW限定品】 りとる様専用 スニーカー

ナイキ エアジョーダン1 ハイ OG "ヘリテージ"

短時間5回程度

ソール減りは無いくらいです(個人的に)

カスタムベースにいかがでしょうか?

ジェイソンマークで洗ってからは、1度も履かずに取っておいてます。

神経質な方は、ご購入お控えください。

USED品にご理解頂ける方は、よろしくお願い致します。

気持ちの良い取引を心がけますので、よろしくお願い致します。

人気モデル···NIKE エアジョーダン1

スニーカー型···ハイカット(High)

シーン···バスケットボール

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

