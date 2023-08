□DELL Latitude5300

□CPU Corei7 (第8世代)

□プロセッサー(8665U)

□RAM 32GB

□ストレージ 1TB

□OS Windows10 pro 64bit

□Microsoft Office2021PRO PLUS インストール済

□モニター 13.3インチFHD(1980x1080)

□グラフィック Intel UHD Graphics620

□インターフェイス USB(C)/USB3.1(A)x2/HDMI/SD/TPM

□ネットワーク 10/100/1000LAN/無線LAN(a/b/g/n/ac)/Bluetooth4.2

□WEBカメラあり

□DELL純正65W ACアダプター付属

全体的に使用なりの小傷等はあります。

キーボードも綺麗で長く使って頂ける商品かと思います。

クリエイターの方や動画の編集にもどうぞ!

※バッテリーに関しては消耗品の為すべての補償は致しかねます。

※中古品であることに理解のある方のみご購入ください。

経年使用による色むら、シール跡、細かい傷など気になる

神経質な方のご購入はご遠慮ください

※購入後24時間以内に購入手続きをお願いいたします。

※他のサイトでも出品している為、購入されても他で購入されていた場合キャンセルする場合がございます。あらかじめご了承ください。

※当方PCの専門店でもありませんので、専門的な事のご質問に対してお答えできない場合がございます。

発送・・・緩衝材に包んで段ボールに入れて発送致します。

#Corei7

#Windows10

#32GB

#1TGB

OS···Windows10

CPU種類···Corei7

画面サイズ···13~14.4インチ

SSD容量···512~1024GB

メモリ···16〜32GB

特徴···Office 2021

商品の情報 ブランド デル 商品の状態 傷や汚れあり

