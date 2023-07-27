は自分にプチご褒美を マルニ MARNI フラワーカフェ ビターオレンジ カゴバック ストライプバッグ トートバッグ

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・ブランド直営店にて購入した並行輸入品となります為、保証書をお求めの方、国内店舗で購入したような包装まで完璧な商品をお求めの方はご遠慮下さいませ。

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・新品未使用品になりますが、海外製品となりますので細かい糸のほつれや汚れ等ははご了承ください。

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・背景の色の関係で画面上と実物では多少色具合が異なって見える場合もございます。

商品の情報 ブランド マルニ 商品の状態 新品、未使用

大人女子からも人気の高いストライプトートは特に完売も早く、お気に入りカラーは在庫のある今のうちからGETしておくのがおすすめです!個性的なデザインとハイセンスな配色が、日本でも大人気のMARNI(マルニ)。特に、マルニマーケットのバッグは、持つだけでコーデがグンと洗練された雰囲気に仕上がります。【カラー】ビターオレンジ金具：シルバー、持ち手：ブラック【サイズ】 縦33cm（持ち手含む最大42cm）、幅45cm、マチ12cm、持ち手長さ35cm【仕 様】 オープン開閉 トートバッグ【素 材】 本体：ナイロン、持ち手：アルミニウム、牛革【付属品】 MARNI保存袋、タグ【品 番】 MARNI MARKET STRIPE BAG・ブランド直営店にて購入した並行輸入品となります為、保証書をお求めの方、国内店舗で購入したような包装まで完璧な商品をお求めの方はご遠慮下さいませ。・新品未使用品になりますが、海外製品となりますので細かい糸のほつれや汚れ等ははご了承ください。・背景の色の関係で画面上と実物では多少色具合が異なって見える場合もございます。

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