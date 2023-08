ナイン・インチ・ネイルズ(Nine Inch Nails)は、アメリカ合衆国オハイオ州クリーブランドで結成されたインダストリアル・ロックバンド。2020年に『ロックの殿堂』入り。

ボーカル トレントレズナー

downward spiral tour'94

ヴィンテージ ツアーTシャツ

身幅58着丈70肩幅55袖丈22

多少の誤差はご了承ください。丸胴ボディ

ホンジュラス製

シングルステッチです。

ビンテージ特有の使用感色褪せがあります。

小さな穴あき、ペンキ飛びがありますが古着慣れされている方でしたら着用に問題ないレベルです。

古い物なので他に見落としがあった場合はご容赦ください。

他にもバンドTシャツ、ラップTシャツ、映画Tシャツ、アートTシャツなど出品していますので、良かったらご覧ください!

オーディオスレイヴ プロフェッツ・オブ・レイジ

ライズ・アゲインスト サイプレス・ヒル

レッド・ホット・チリ・ペッパーズ レッチリ

リンプ・ビズキット

ビースティ・ボーイズ

クリス・コーネル

トゥール

サウンドガーデン

コーン

リック・ルービン

チャックD

ワン・デイ・アズ・ア・ライオン

アリス・イン・チェインズ

パール・ジャム

メタリカ

スリップノット

フー・ファイターズ

スヌープ・ドッグ

ニルヴァーナ カートコバーン nirvana

Inside Out

ストーン・テンプル・パイロッツ

好きな方もいかがですか?No.2385-4

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 やや傷や汚れあり

ナイン・インチ・ネイルズ(Nine Inch Nails)は、アメリカ合衆国オハイオ州クリーブランドで結成されたインダストリアル・ロックバンド。2020年に『ロックの殿堂』入り。ボーカル トレントレズナー90s vintage t shirtdownward spiral tour'94ヴィンテージ ツアーTシャツ身幅58着丈70肩幅55袖丈22多少の誤差はご了承ください。丸胴ボディホンジュラス製シングルステッチです。ビンテージ特有の使用感色褪せがあります。小さな穴あき、ペンキ飛びがありますが古着慣れされている方でしたら着用に問題ないレベルです。古い物なので他に見落としがあった場合はご容赦ください。他にもバンドTシャツ、ラップTシャツ、映画Tシャツ、アートTシャツなど出品していますので、良かったらご覧ください!オーディオスレイヴ プロフェッツ・オブ・レイジライズ・アゲインスト サイプレス・ヒルレッド・ホット・チリ・ペッパーズ レッチリリンプ・ビズキットビースティ・ボーイズクリス・コーネルトゥールサウンドガーデンコーンリック・ルービンチャックDワン・デイ・アズ・ア・ライオンアリス・イン・チェインズパール・ジャムメタリカスリップノットフー・ファイターズスヌープ・ドッグニルヴァーナ カートコバーン nirvana Inside Outストーン・テンプル・パイロッツ好きな方もいかがですか?No.2385-4

