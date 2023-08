WARDERのフィンクスコットンサテン モッズコート

WARDERのフィンクスコットンサテン モッズコート新品で購入しました。タグ付き。未使用です。試着のみしました。値下げ相談可能です。素材はコットン60% ポリエステル40%よろしくお願い申し上げます。商品詳細は下記HPから確認可能です。https://warder.jp/collections/outer/products/00-21-1-2カラー···ブラック着丈···ミドル柄・デザイン···無地フード···フードなし季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ワンエルディーケーセレクト 商品の状態 新品、未使用

