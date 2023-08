【2023SS】

IENA

90年代にリリースされた競技者向けバスケットボールシューズを復刻した「BB550」。足馴染みの良い上質なフルグレインレザーアッパーに、90年代を彷彿とさせるレトロなデザインが、懐かしくも新しいルックスに仕上っています。

【NEW BALANCE / ニューバランス】

1900年の初頭、アメリカ マサチューセッツ州 ボストンにて会社を設立したニューバランス社は主に矯正靴(アーチサポートインソール、偏平足のサポート等)の製造メーカーとして誕生致しました。

60年代辺りからランニングシューズを製作し始め、現代においては伝統を守りながらも最新機能を取り入れたシューズ作りは各国の著名人にも愛用されるほど有名なシューズブランドに確立しております。

一度短時間着用

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド イエナ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

