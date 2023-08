たくさんある中で、⠀

とうふ様専用

ご検討いただき感謝しております(о´∀`о)⠀

⠀

⠀

■説明⠀

新品未使用のブーツです。

何か気になることがあれば⠀

どうぞお気軽にコメント下さいね♪⠀

⠀

⠀

⠀

■サイズ⠀

23.5

⠀

平置きして心を込めて実寸していますが、⠀

素人のため、誤差はご容赦下さい⠀

(状態を少しでもキレイに保つため、⠀

着画などはお断りしています)⠀

⠀

■お色⠀

⠀ブラウン ダークブラウン 茶色 焦茶

⠀

■素材⠀

画像を参照下さい♪⠀

⠀

■状態⠀

キズやシミ、ヨゴレなどない美品なので、⠀

ご安心下さい♪⠀

⠀

ですが、⠀

保存時にかすかなスレなどが

表面にあるため、

写真を参考にして下さいね(^^)

ご理解いただける方のみ⠀

ご購入をお願いしますm(_ _)m⠀

⠀

⠀

■発送⠀

★★★『すぐ欲しい…!』に応えます♪★★★⠀

★★★スピード発送実施中!★★★⠀

⠀

梱包用袋に入れ1〜2日で発送します。⠀

できる限り迅速に送りますが、⠀

仕事の都合で遅れることがありますので、⠀

予めご了承ください⠀

(※急ぎの場合は事前にご相談下さいね♪)⠀

⠀

⠀

■その他⠀

※撮影環境やiPhoneの関係で、⠀

実物とは多少異なる場合がありますので、⠀

予めご了承ください⠀

※撮影に使用している備品は、⠀

商品には含まれませんので、予めご了承ください⠀

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド マーガレットハウエル 商品の状態 新品、未使用

