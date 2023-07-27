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【売り切り御免！】 EARS EMPIRE Legend fit) X(Universal イヤフォン

商品の説明

EMPIRE EARS (エンパイア・イヤーズ)
SONY Linkbuds 換えパッド見つかり次第値上げします
Legend X(Universal fit)
初代AirPods pro+pitaka case
お譲りする物は画像1枚目に写っている物全てです。
Mteck NIPL-2080-KEPG GOLD【値下げ】
・イヤホン本体
MOMENTUM True Wireless 3　ブラック
・ケーブル2本
Apple AirPods Pro (第1世代) ワイヤレス充電ケース付き
EFFECT AUDIO AresⅡ 2pin 2.5mm
final リケーブルC106 MMCX 3.5mm
こちらは付属品のケーブルですが、右側が断線しており聞こえる時と聞こえない時があります。
【magmag様専用ページ】
あくまでおまけとしてお考えください。
ugg ボーズ　Bose QuietComfort 20　ブラック
EFFECT AUDIO AresⅡ + 2pin 4.4mm
テクニクス ワイヤレス イヤホン EAH-AZ80
こちらは正常に動作します。
セーラームーン x CASETiFY airpods ケース
・箱
【3367】★美品★Air Pods Pro MWP22J/A ホワイト 白
・キャリングケース
AirPods pro 第1世代　完動品
・イヤーピース　5点中2点欠品です。
14.　Beats BEATS STUDIO3 WIRELESS マットブラック
・マイクロファイバーシート
新品未開封　JBL Tour Pro 2 ブラック
・ポーチx2
中古　Anker 「Liberty４」ワイヤレスイヤホン
おまけとして4.4mm⇨3.5mmの変換機をおつけします。PH-35X定価約5000円の物です。
リムルテンペスト様専用 30個セット i7s

AirPods Pro 第一世代　MWP22J/A　エアポッツプロ
機能的には問題ありません。
BOSE QuietComfort Earbuds 美品
2年ほど使用していました。
Apple 国内正規品　AirPodsPRO第2世代充電ケース＋右イヤフォン
ケーブルを抜き差しするところなので、それなりの傷がございます。機能には影響ありませんが見た目を過度に気にする方は購入をお控えください。
Airpods Pro 第二世代
画像3枚目が左側、4枚目が右側です。
本体のみ　BANG ＆ OLUFSEN BEOPLAY EX BLACK
画像5枚目の通り少し傷がございます。
YOSHIKI様専用
その他の状態は並の中古品とお考えください。
Bose quietcomfort earbuds ii wing様専用
極美品ではありませんので、神経質な方は購入をお控えください。
水月雨 NEKOCAKE アッシュアームズ ACHT 88mm Flak36
何か気になる点ございましたら、お気軽にお声掛けください♪
JBL TOUR PRO2 ブラック　純正ケース付き
タイプ···カナル型
SE846 SHURE クリア
接続タイプ···有線

Apple AirPods Pro第一世代

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

AirPods 第三世代 未使用・未開封品！

AirPods Pro with Charging Case MWP22

SONY LinkBuds S （WF-LS900N）

新品final (ファイナル) ZE3000 ワイヤレスイヤホン
EMPIRE EARS (エンパイア・イヤーズ)Legend X(Universal fit)お譲りする物は画像1枚目に写っている物全てです。・イヤホン本体・ケーブル2本EFFECT AUDIO AresⅡ 2pin 2.5mmこちらは付属品のケーブルですが、右側が断線しており聞こえる時と聞こえない時があります。あくまでおまけとしてお考えください。EFFECT AUDIO AresⅡ + 2pin 4.4mmこちらは正常に動作します。・箱・キャリングケース・イヤーピース　5点中2点欠品です。・マイクロファイバーシート・ポーチx2おまけとして4.4mm⇨3.5mmの変換機をおつけします。PH-35X定価約5000円の物です。機能的には問題ありません。2年ほど使用していました。ケーブルを抜き差しするところなので、それなりの傷がございます。機能には影響ありませんが見た目を過度に気にする方は購入をお控えください。画像3枚目が左側、4枚目が右側です。画像5枚目の通り少し傷がございます。その他の状態は並の中古品とお考えください。極美品ではありませんので、神経質な方は購入をお控えください。何か気になる点ございましたら、お気軽にお声掛けください♪タイプ···カナル型接続タイプ···有線

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

【売り切り御免！】 EARS EMPIRE Legend fit) X(Universal イヤフォン

58分钟前

【売り切り御免！】 EARS EMPIRE Legend fit) X(Universal イヤフォン

¥98,000 ¥51,940

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